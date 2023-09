Google corta número de recrutadores devido a diminuição nas contratações

O Google anunciou seus planos de demitir várias centenas de funcionários de sua equipe global de recrutamento como parte de uma estratégia para otimizar sua força de trabalho. Essa decisão da gigante de tecnologia ocorre em um momento em que está reduzindo o ritmo de suas contratações, refletindo uma postura incomumente cautelosa em relação à contratação.

“Continuamos investindo em talentos de engenharia e técnicos de alto nível, enquanto diminuímos significativamente a velocidade de nossas contratações globais.” – Courtenay Mencini, porta-voz do Google

A tendência de redução de pessoal no Google reflete seu compromisso com uma abordagem mais cautelosa na contratação de funcionários. Dessa forma, a empresa está buscando alinhar suas políticas de recrutamento com as condições econômicas atuais.

Além disso, a notícia dessas demissões surge após a Alphabet, a empresa-mãe do Google, ter reduzido cerca de 6% da força de trabalho da empresa em janeiro passado, eliminando 12.000 empregos. Essa redução foi necessária para lidar com o aumento da força de trabalho resultante das contratações agressivas durante a pandemia.

Embora o Google continue a publicar anúncios de emprego para diferentes funções, é evidente que não estará contratando novos funcionários tão rapidamente como fez durante tanto tempo.

Apesar do cenário, não há previsão de demissões em larga escala

No início de 2020, 0 Google tinha uma força de trabalho de 120.000 funcionários. Este número aumentou para cerca de 190.000 no ano passado. Dessa forma, isso significa que a empresa contratou aproximadamente 6.000 candidatos mensalmente durante esse período.

No entanto, as demissões mais recentes não indicam uma redução em grande escala. Em vez disso, o Google está dispensando seus recrutadores, e os candidatos afetados receberão pacotes de compensação, além de outros benefícios.

A empresa ainda não divulgou quantos funcionários serão demitidos no departamento de recrutamento.

Entretanto, ela afirmou que uma parte significativa de sua equipe de recrutamento permanecerá intacta. Daqui para frente, a empresa se concentrará mais na contratação de cargos críticos, como talentos em engenharia.

A decisão do Google reflete tendências mais abrangentes na indústria de tecnologia

A notícia de possíveis demissões deixou diversos recrutadores desanimados. No entanto, essa decisão da gigante de tecnologia reflete tendências mais amplas na indústria de tecnologia.

Várias das principais empresas de tecnologia, incluindo T-Mobile, Microsoft e Meta, também demitiram recentemente um número significativo de funcionários em meio a desafios econômicos.

Estatísticas da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio mostram que a Alphabet tinha 190.234 funcionários no final de 2022. Esse número já havia diminuído para 181.798 até o final de junho.

Evidentemente, a Alphabet está buscando controlar custos. No entanto, a empresa registrou um lucro de cerca de 15% maior em relação ao ano anterior, no trimestre encerrado em junho. Isso se deve em grande parte à recuperação de seus negócios de anúncios no YouTube e de pesquisa.

A decisão do Google de reduzir sua equipe de recrutamento demonstra seus esforços para se adaptar ao cenário de negócios em constante evolução e manter uma vantagem competitiva na indústria de tecnologia.