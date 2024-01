Google e Amazon lidam com responsabilidade após trágico pacto de suicídio que causou a morte de uma mulher

A trágica morte de Chloe Macdermott, 43 anos, levou um legista a emitir um apelo às gigantes da tecnologia Google e Amazon. Isso porque mulher britânica, fez um pacto mortal com duas pessoas que conheceu online, comprou uma substância letal na internet, a consumiu e cometeu suicídio em maio de 2021.

Anteriormente, o Tribunal do Coroner de Inner West London investigou e divulgou detalhes assustadores sobre a ligação entre Chloe Macdermott e outras duas pessoas.

Paul Roger, o legista, registrou que ela morreu por suicídio e emitiu um relatório para Amazon e Google na tentativa de evitar mais mortes no futuro.

Ele acredita que essas gigantes da tecnologia têm uma responsabilidade fundamental em prevenir tais tragédias tomando ações decisivas. Ele também expressou preocupações sobre o fórum online utilizado pela Sra. Macdermott.

Ele incentiva o suicídio, auxilia fornecendo informações sobre métodos de suicídio, aconselha sobre o suicídio fornecendo informações a respeito e, assim, potencialmente facilita a prática de um delito.

– Paul Roger

O legista também apontou que não havia restrição de idade ou outra medida no local da plataforma online para impedir o acesso por adolescentes vulneráveis, crianças e adultos emocionalmente perturbados.

Postagens online contendo detalhes de métodos de suicídio

O Sr. Roger também mencionou um fato perturbador, onde postagens em fóruns online explicavam detalhadamente os métodos para cometer suicídio e permaneciam sem resposta. Não há uma autoridade ou administração eficaz para eliminar esse conteúdo malicioso.

Além disso, ele questionou a facilidade com que alguém poderia adquirir veneno online. A entrega dessas substâncias letais no Reino Unido não possui controle alfandegário ou fronteiriço, o que torna as pessoas mais vulneráveis.

Amazon e Google têm um prazo de 56 dias para responder à tragédia e apresentar uma estratégia abrangente.

Ou seja, este plano deve destacar as medidas que eles adotarão para prevenir tais mortes no futuro.

O apelo do legista é uma decisão crucial. Pois é provável que as gigantes da tecnologia assumam uma responsabilidade maior na promoção de comunidades online que levam a tais tragédias.

Espera-se que as empresas de tecnologia adotem uma postura mais responsável

A responsabilidade das empresas de tecnologia em conter conteúdo prejudicial e prevenir o uso indevido de suas plataformas está sob os holofotes com esse desenvolvimento.

A tragédia demonstra a necessidade de controles mais rigorosos em fóruns online ao divulgar informações sobre questões sérias ou que ameaçam a vida.

Além disso, o apelo do legista destaca os motivos pelos quais restrições de idade devem ser impostas a sites para manter indivíduos vulneráveis seguros.

Com estratégias de comércio eletrônico e comunicação sendo aprimoradas, a responsabilidade se desloca amplamente para as empresas de tecnologia garantirem a segurança de seus clientes.

As consequências deste apelo à ação criarão um precedente sobre como as gigantes da tecnologia devem assumir a responsabilidade para evitar o uso malicioso de suas plataformas.

Enquanto a comunidade online aguarda as respostas da Amazon e do Google, as amplas implicações da tragédia vêm à tona. Motores de busca e plataformas de comércio eletrônico são esperados para ir além de seus papéis primários de fornecer informações e vender mercadorias online, protegendo os usuários de danos potenciais.