Google enfrenta reação negativa à medida que a controvérsia sobre agendas levanta questões sobre a sensibilidade corporativa

O Google ficou preocupado ao enfrentar uma reação global após um incidente altamente controverso em seu K&I Black Summit. O que aparentemente era uma agenda inofensiva distribuída pela gigante da tecnologia aos participantes negros levantou questões sobre a sensibilidade corporativa.

No caderno de notas, o Google exibiu com orgulho o tema do evento, intitulando na capa “Aproveite o momento”. No entanto, os destinatários se depararam com um slogan de cunho racial ao abrirem o caderno.

A frase estranha dizia: “I was just cotton the moment, but I came back to take your notes”. A palavra “cotton” desencadeou um clamor global em relação à seleção de palavras pelo Google.

Embora pareça que o Google usou o slogan de forma não intencional, ele levantou uma tempestade de críticas. O que levou a um exame mais minucioso da cultura corporativa na era digital, priorizando a sensibilidade das suas palavras.

Além disso, o incidente do “cotton” explica a gravidade do planejamento cuidadoso de eventos de grande escala destinados a comunidades sub-representadas.

Embora o Google seja conhecido por sua abordagem proativa à diversidade e à inclusão, ele foi alvo de análise por esse descuido.

Fornecedor terceirizado envolvido na compra de agendas pelo Google

Segundo um porta-voz do Google, a empresa comprou as agendas de um fornecedor terceirizado. Assim, a empresa apontou o dedo ao fornecedor para tentar se defender.

Os críticos exigiram da gigante tecnológica uma abordagem mais direta para lidar com este aparente vacilo.

No entanto, isto não foi suficiente para reprimir as críticas crescentes, já que os participantes consideraram o texto uma tentativa deliberada de apontar para a sua etnia. O público, incluindo defensores e participantes que defendem a igualdade racial, exige transparência e responsabilidade do Google.

Se a multidão fosse de qualquer outra raça, o slogan poderia ter sido engraçado. O significado percebido da expressão “cotton” pode ter sido algo relacionado a algodão reciclado, ou materiais ecológicos usados ​​para fazer os cadernos.

Porém, neste caso, o público era composto principalmente por negros. Numa época em que os gigantes corporativos apoiam ativamente esta comunidade para a inclusão, a supervisão do Google parece estranha.

O erro do caderno de notas tem implicações mais profundas

Além de uma questão de relações-públicas para o Google, o erro das agendas reflete estereótipos raciais históricos, especificamente aqueles relacionados à colheita de algodão e aos afro-americanos. A supervisão é ainda mais intrigante com o foco na promoção de uma cultura de apoio a esta etnia específica.

Esta controvérsia global gerou debate sobre responsabilidade e sensibilidade corporativa.

Além disso, o porta-voz do Google não abordou como a comunidade perceberá a linguagem usada na agenda. Esse vazio alimenta ainda mais a especulação e intensifica as críticas que o Google enfrenta.

O Google aparentemente perdeu sua chance de mostrar uma abordagem proativa para controlar os danos, e seu silêncio coloca a empresa em uma situação difícil. O erro do Google no caso das agendas no K&I Black Summit não é mais um incidente local.

Este incidente deverá servir de alerta para os gigantes empresariais ao redor do mundo, uma vez que estes devem cultivar mais precauções ao planejarem eventos. Mesmo quando erros não intencionais vêm à tona, uma ação rápida e transparente pode resgatar as empresas da confusão mais rapidamente.