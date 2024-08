Google introduz recursos de IA para Androids com foco em segurança e privacidade dos usuários

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

No recente evento Made By Google, a empresa anunciou a chegada de novos recursos de IA para os usuários de Android. O Google integrará o Gemini ao sistema operacional do Android, garantindo maior segurança dos dados dos usuários.

O Google está integrando o Gemini ao Android e criando um novo sistema operacional com a IA como núcleo central. Essa atualização ocorre após a empresa ter revelado importantes avanços em IA durante a conferência Cloud Next 2024, realizada em Las Vegas, em abril de 2024.

As mudanças incluem conversas mais naturais com o Google Assistant, como se o usuário estivesse conversando com outra pessoa. O Gemini estará presente em todos os aplicativos, permitindo que os usuários façam perguntas sobre o conteúdo exibido na tela. Além disso, os usuários poderão criar imagens na sobreposição e arrastá-las para aplicativos como Gmail e Google Messages. Outro recurso, o Gemini Live, oferecerá uma experiência de conversa móvel, ideal para sessões de brainstorming ou exploração de ideias.

Privacidade e Segurança: Medidas Rigorosas para Proteger os Usuários

O Google adotou várias medidas para garantir a privacidade e a segurança dos usuários. Tarefas pequenas que envolvem dados sensíveis serão tratadas diretamente no dispositivo, utilizando o Gemini Nano, o que minimiza o risco de violações de dados durante o trânsito.

Para tarefas mais complexas, a infraestrutura em nuvem do Google será a opção utilizada. A empresa promete habilitar a transcrição de ponta a ponta para todos os dados em trânsito. Uma vez que os dados chegam aos sistemas do Google, a criptografia de última geração, os controles de acesso rigorosos e o monitoramento contínuo contra acessos não autorizados garantirão a segurança dos dados.

Os usuários poderão gerenciar suas interações com o Gemini. Isso inclui analisar, fixar ou excluir certos chats e controlando a resposta do aplicativo quando o dispositivo estiver bloqueado. O Gemini tratará todas as tarefas pessoais, sem envolver terceiros.

O Google continua a aprimorar a privacidade, como demonstrado pelo uso de enclaves seguros na nuvem para o processamento de dados sensíveis. Vale ressaltar que nem o próprio Google tem acesso. Além disso, a transparência binária do Android permitirá a verificação dos códigos do sistema operacional, assegurando a integridade do software que opera em ambientes seguros.

Se você deseja mais detalhes sobre como o Google manterá tudo seguro, um white paper detalhado sobre a proteção de dados de ponta a ponta do Gemini AI será publicado em breve.

Anteriormente conhecido como Bard, o Gemini AI é um chatbot de inteligência artificial generativa desenvolvido pelo Google. Atualmente, ele está disponível em mais de 45 idiomas, em mais de 200 países e territórios, e funciona de forma semelhante ao ChatGPT, permitindo que os usuários façam perguntas, gerem ideias e até criem imagens.