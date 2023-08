Google lança ferramenta para proteger a privacidade dos usuários

O Google tomou uma medida significativa para proteger a privacidade dos usuários ao aprimorar sua ferramenta ‘Resultados Sobre Você‘. Essa ferramenta, lançada no ano passado, permite que os usuários removam informações pessoais identificáveis dos resultados de busca do Google.

Comprometido com a privacidade dos usuários, o Google pretende notificar quando informações de contato pessoal aparecerem nos resultados de busca. Assim que receberem o alerta, os usuários poderão solicitar imediatamente a remoção dessas informações. Essa abordagem proporcionará aos usuários um controle aprimorado sobre seus dados, permitindo que eles mantenham sua privacidade intacta na plataforma.

Novo Painel de Controle

Danielle Romain, vice-presidente do Google, anunciou o lançamento de um novo painel de controle. Esse painel será responsável por notificar os usuários caso resultados da web que contenham suas informações de contato apareçam nos resultados de busca.

Com apenas alguns cliques, os usuários poderão solicitar ao Google a remoção desses resultados, proporcionando-lhes maior tranquilidade e controle sobre suas informações pessoais.

O recurso “Resultados Sobre Você” já permite que os usuários solicitem ao Google que não exiba links para sites que contenham informações sensíveis, como nomes, endereços, números de telefone ou endereços de e-mail.

No entanto, é importante ressaltar que esse recurso não exclui os dados dos sites em si; ele apenas reduz a visibilidade dessas informações nos resultados de busca.

Até então, alguns sites já permitem que os usuários enviem solicitações de remoção diretamente, mas o processo costuma ser complexo. A fim de facilitar essa tarefa, surgiram serviços pagos, como, por exemplo, o DeleteMe, que oferecem assinaturas periódicas para processar solicitações de remoção em massa junto aos corretores de dados.

No entanto, com o sistema atualizado do Google, a plataforma planeja assumir parte desse trabalho, tornando o processo mais simples e acessível aos usuários. Isso representa um avanço significativo na proteção da privacidade dos usuários e na gestão de suas informações pessoais na internet.

Benefícios Ampliados

Além das melhorias na privacidade, o Google também está tomando medidas para lidar com o conteúdo sexualmente explícito nos resultados de busca. Além disso, a empresa revisou sua política de proteção de imagens para bloquear automaticamente imagens ilícitas ou violentas nos resultados de pesquisa.

O Google lançará a configuração de desfoque do SafeSearch ainda este mês. Os usuários terão a opção de desativar essa configuração por meio da página de configurações do SafeSearch. Além disso, eles poderão escolher entre as opções de Desfoque, Desativar ou Filtro para controlar a visibilidade de conteúdos explícitos, de acordo com suas preferências e necessidades.

Essa iniciativa do Google demonstra o compromisso contínuo da empresa em garantir uma experiência de busca mais segura e adequada para todos os usuários, protegendo-os de conteúdos inapropriados.

O Google também apresentou uma proposta para ampliar sua política de remoção de imagens sexualmente explícitas não consensuais. Agora, ele permitirá que indivíduos solicitem a remoção de “pornografia de vingança”.

No entanto, o Google não irá se envolver na resolução de disputas de direitos autorais da indústria adulta.

Os especialistas do setor estão aplaudindo essa decisão. Segundo eles, isso reflete o compromisso do Google em organizar as informações do mundo enquanto salvaguarda a privacidade dos usuários.

O gigante da tecnologia aparentemente está buscando capacitar seus usuários com um controle mais amplo sobre seus dados e protegê-los de conteúdo explícito. Com as novas melhorias, espera-se que os internautas se sintam mais seguros em suas interações online.

Disponível também no Brasil

Vale ressaltar que a nova ferramenta também está disponível para uso no Brasil. Ela foi lançada em 25 de janeiro de 2023 e está disponível para todos os usuários do Google Search no Brasil.

Como falamos acima, também no Brasil o recurso permite que os usuários recebam alertas quando sua informação pessoal for encontrada em resultados de pesquisa. Os alertas incluem informações sobre o site onde a informação foi encontrada, bem como um link para o site. Os usuários também podem optar por bloquear sites específicos de exibir suas informações pessoais.

Em suma, vemos um esforço do Google para ampliar e melhorar a segurança online de seus usuários.