Google planeja encerrar a visualização básica em HTML do Gmail em 2024

O planeja eliminar a visualização básica em HTML do Gmail em janeiro de 2024. De acordo com usuários do Hacker News, eles receberam um e-mail do Google sobre a decisão de desativar o recurso.

O e-mail dizia:

“Estamos escrevendo para informar que a visualização básica em HTML do Gmail para desktop web e web móvel será desativada a partir do início de janeiro de 2024. As visualizações básicas em HTML do Gmail são versões anteriores do Gmail que foram substituídas por suas versões modernas há mais de 10 anos e não incluem todas as funcionalidades completas do Gmail.”

É importante destacar que a visualização básica em HTML do Gmail permite que os usuários naveguem pelos e-mails em um estado mais simples.

Google planeja encerrar a visualização básica em HTML do Gmail

A visualização básica em HTML do Gmail foi projetada para oferecer suporte para usuários que possuam conexões mais lentas e/ou navegadores mais antigos. Ela permite que os usuários visualizem seus e-mails sem realizar outras atividades. Além disso, serve como uma opção para usuários de hardware mais antigo, com pouca memória e largura de banda de internet limitada.

É importante destacar que essa versão não possui algumas das funcionalidades presentes na versão padrão do Gmail. Por exemplo, não possui chat, formatação rica, atalhos de teclado, verificador ortográfico e filtros de pesquisa. O Google sempre exibe uma mensagem informando sobre a lentidão da versão em HTML, sempre que um usuário tenta acessá-la.

A mensagem indica “conexões mais lentas e navegadores mais antigos” e solicitará uma confirmação de que o usuário não está se referindo à versão mais recente. Além do e-mail, o Google atualizou sua página de suporte sobre a mudança automática do Gmail para sua versão padrão antes de janeiro de 2024.

Eles observaram que o Gmail será automaticamente aberto na visualização padrão se o navegador do usuário for compatível.

Google encerra recursos antigos enquanto integra os movidos a inteligência artificial

O Google iniciou também medidas para incluir recursos baseados em IA em alguns de seus produtos. A empresa introduziu o Duet AI no Google Docs e no Gmail no final de agosto. O recurso movido a IA ajudará os usuários a redigir e personalizar e-mails e outros documentos de forma mais fácil e rápida.

Além disso, o recurso pode auxiliar ainda em diferentes aspectos das tarefas, como em reuniões, Google Chat e outros. De acordo com a descrição do Google, o Duet AI foi projetado para aprimorar a função de resposta inteligente existente do Gmail. Ele permite que os usuários criem e-mails mais longos e personalizados de forma contínua.

Usuários do Gmail que experimentam o recurso na web e no espaço móvel terão acesso ao botão “Ajude-me a escrever”. O Duet AI pode usar suas palavras para criar uma mensagem de e-mail. Ele compreende e segue o contexto de e-mails anteriores em uma conversa e pode redigir respostas relevantes que irão fluir corretamente.

Além disso, o recurso é um auxílio útil para elaborar o tom de seus e-mails e formalizá-los com algumas adições. Do mesmo modo, o Google lançou outra versão de seu chatbot generativo de IA, o Bard, permitindo que os usuários verifiquem as respostas fornecidas.

O recurso está integrado em vários aplicativos e serviços do Google, como Gmail, Drive, Docs, YouTube, Maps, Google Flights e hotéis.