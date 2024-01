Google planeja reestruturar equipe de vendas de anúncios e pode reduzir novamente o quadro de funcionários

O Google está fazendo uma movimentação estratégica que pode transformar a publicidade digital. O gigante da tecnologia está prestes a reestruturar sua unidade de vendas, principalmente em resposta ao recente crescimento apoiado pela inteligência artificial (IA) e sua crescente dependência da IA para publicidade.

A princípio, o Google busca aprimorar as interações com os clientes nas compras de anúncios em plataformas como YouTube, Search e outros. Contudo, a próxima reestruturação afetará uma parte substancial de sua equipe de vendas de anúncios, que atualmente conta com 30.000 membros.

Embora os detalhes ainda não sejam conhecidos, se o processo envolverá ou não demissões ainda está por ser visto.

Sean Downey, responsável pela supervisão das vendas de anúncios para grandes clientes americanos do Google, deu indícios dessa reestruturação durante uma reunião na última semana de 2023.

Além disso, essa decisão da gigante de tecnologia demonstra seu compromisso em aproveitar as tecnologias de IA para uma colocação mais direcionada e eficiente de seus anúncios.

Segundo fontes, o Google também está trabalhando em uma estratégia de consolidação de equipe, o que pode resultar em demissões. Ou seja, a empresa pode realocar funcionários dentro da grande unidade de vendas para clientes, especialmente aqueles que gerenciam relacionamentos com anunciantes-chave.

Google cortou 12.000 empregos em janeiro passado

Curiosamente, o Google decidiu cortar 12.000 empregos em todo o mundo em janeiro passado, o que representou 6% de sua força de trabalho. À medida que a empresa continua a evoluir, ela alinha seus mecanismos operacionais com a dinâmica indústria de tecnologia da publicidade digital.

Em junho de 2023, o Google decidiu simplificar suas operações, fundindo sua tecnologia Google Ads com o aplicativo de mapeamento Waze, o que resultou em cortes de empregos.

Para criar uma experiência mais fluida e melhor a longo prazo para os anunciantes do Waze, começamos a transição do sistema de publicidade existente do Waze para a tecnologia do Google Ads. Como parte dessa atualização, reduzimos os cargos focados na monetização de anúncios do Waze. Em 2013, o Google adquiriu o Waze por US$ 1,3 bilhão.

– Google

A reorganização estratégica também envolve a integração das equipes do Google Maps e Waze. O Google anunciou isso em dezembro de 2023. Essa consolidação faz parte da divisão Google Geo, que cuida de seus produtos de mapeamento, como Google Earth, Google Maps e Street View.

A empresa considerou essa iniciativa como uma estratégia para otimizar recursos e alinhar seus produtos de mapeamento. Um porta-voz do Google realçou os benefícios e melhorias na colaboração técnica para suas equipes.

Foco do Google na integração de tecnologias de IA

Nos últimos meses, o Google concentrou-se amplamente em tecnologias de IA, apresentando Bard e Gemini. Em maio passado, o Google introduziu anúncios com suporte de IA apresentando experiências de conversação baseadas em linguagem natural dentro do Google Ads.

Esses anúncios foram projetados para criar anúncios do Google e simplificar o processo geral. Durante esse anúncio, o Google afirmou que a inovadora IA era capaz de escanear websites para gerar palavras-chave, descrições, manchetes e imagens eficazes e relevantes.

À medida que o Google continua a estabelecer padrões, emergindo à frente na publicidade digital, a reestruturação interna de sua unidade de vendas de anúncios marca sua adaptação às tecnologias de IA.

Espera-se que essa medida otimize a colocação de seus anúncios e refine as interações com os clientes. Essa decisão também demonstra a postura proativa da empresa em incorporar avanços tecnológicos em meio à acirrada competição na publicidade online.