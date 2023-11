Google Play Protect intensifica as medidas de segurança em tempo real para aplicativos

Em um cenário digital em constante evolução, o Google intensificou suas medidas de segurança com uma nova funcionalidade para os usuários de Android. O Google Play Protect agora oferece uma verificação em tempo real de aplicativos para bloquear a instalação de aplicativos prejudiciais. Isso inclui aqueles que não foram baixados na Google Play Store.

Em primeiro lugar, o Google revolucionou a segurança de aplicativos ao integrar a análise de código em tempo real ao Google Play Protect. Portanto, qualquer novo aplicativo que não tenha sido previamente verificado passará por essa avaliação.

Essa medida tem como objetivo combater o aumento de aplicativos de empréstimos predatórios que têm tido sérias consequências para os usuários.

O código do aplicativo extrai sinais e envia-os para a infraestrutura do Play Protect para uma avaliação detalhada. Dessa forma, os usuários de Android contam com uma camada sólida de proteção contra aplicativos maliciosos.

Além disso, a instalação lateral, um método de instalação de aplicativos sem usar a Google Play Store, continua sendo uma faca de dois gumes para os usuários de Android.

Embora ofereça mais liberdade, ela contorna várias verificações de segurança, representando um risco significativo. Felizmente, a nova funcionalidade do Google visa mitigar esses perigos, analisando aplicativos no nível do código.

Enfrentando o problema dos aplicativos de empréstimos predatórios

Além do mais, a iniciativa do Google é uma resposta ao impacto preocupante dos aplicativos de empréstimos predatórios. Esses aplicativos ficaram famosos por usar dados dos usuários para intimidar os mutuários. O Google já removeu ativamente mais de 3.500 aplicativos desse tipo, que violaram suas políticas. No entanto, os atacantes continuam a desenvolver novas táticas para explorar as vítimas.

Também, durante um evento em Nova Delhi, Saikat Mitra, chefe de confiança e segurança do Google para a região Ásia-Pacífico, enfatizou a persistente inventividade dos atores mal-intencionados. Ele afirmou que, embora as políticas da Play Store tenham se tornado mais rígidas, o Google permanece vigilante, tomando medidas extras para proteger os usuários.

Testes de campo revelam pontos fortes e fracos

O código do aplicativo extrai sinais e envia-os para a infraestrutura do Play Protect para uma avaliação detalhada. A funcionalidade detectou com sucesso quase todas as instalações de aplicativos prejudiciais, exibindo avisos claros.

No entanto, alguns aplicativos de empréstimos predatórios conseguiram passar pelas defesas. Esses aplicativos disfarçados fingiram ser aplicativos Android populares e exploraram os contatos para táticas agressivas de recuperação de empréstimos.

Da mesma forma, alguns aplicativos imitativos que se passavam por jogos e serviços de VPN conhecidos evitaram a detecção, lançando uma sombra sobre o desempenho impressionante em outros aspectos.

O Google afirma que essas melhorias no Play Protect continuarão a evoluir e se aprimorar ao longo do tempo.

Scott Westover, porta-voz do Google, assegurou que a verificação em tempo real representa um passo significativo na luta contra as ameaças emergentes no ecossistema Android.

Em conclusão, embora a instalação lateral ofereça liberdade, também traz riscos. Aprimorada, a funcionalidade do Google Play Protect se destaca como uma defesa crucial para bilhões de usuários contra a inundação de aplicativos que se adaptam para evitar medidas de segurança. O cenário de segurança do Android vai evoluir à medida que a verificação em tempo real do Google Play Protect continuar a aprimorar suas capacidades de detecção.