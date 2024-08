Google recebe acusações de ocultar resultados de pesquisas sobre assassinato de Trump

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Google recebeu acusações de remover resultados de pesquisa e sugestões relacionadas à tentativa de assassinato de Trump.

Um porta-voz do Google disse que isso não foi intencional e que o mecanismo de busca possui proteções integradas contra notícias relacionadas à violência política, que foram colocadas muito antes deste incidente.

A Meta AI também sofreu acusação, com usuários declarando que seu chatbot relatava a tentativa de assassinato como um evento fictício.

O Google sofre acusação de tentar manipular a eleição presidencial dos EUA ao suprimir o “burburinho” em torno da tentativa de assassinato de Donald Trump.

Elon Musk se posicionou sobre esse assunto, sugerindo parcialidade no Google:

“A Big Tech está tentando interferir na eleição NOVAMENTE para ajudar Kamala Harris”, escreveu Donald Trump Jr. no X.

Além disso, Musk compartilhou uma lista dos principais doadores de ambos os partidos políticos para justificar sua acusação sobre interferência eleitoral:

No entanto, é preciso dizer que o financiamento de campanhas por meio de doações é um aspecto natural e faz parte da democracia americana. De acordo com eles, esse sistema permite que diversos candidatos tenham recursos para comunicar suas ideias e plataformas, promovendo uma competição eleitoral justa e representativa.

O que o Google tem a dizer sobre isso?

Um porta-voz do Google abordou os pontos mencionados acima e disse que não há influência manual por parte da empresa.

Segundo eles, as previsões de preenchimento automático do Google têm proteções integradas contra tópicos sensíveis, como violência política. Essas proteções estavam em vigor muito antes da tentativa de assassinato acontecer.

O porta-voz também garantiu que a empresa analisará o assunto para garantir que seus sistemas estejam mais atualizados.

Em suma, não há provas contundentes de que as grandes empresas de tecnologia, especialmente o Google, estão tentando manipular as eleições dos EUA em favor do Partido Democrata ou suprimir pesquisas sobre Trump. Além disso, o Google alega que todo o problema não passa de um erro técnico.

Vale ressaltar que a controvérsia sobre a supressão de resultados de busca relacionados à tentativa de assassinato de Trump destaca a importância de mecanismos de busca neutros e imparciais. Além disso, não podemos esquecer que a transparência é fundamental para a confiança pública.