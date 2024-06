Hong Kong exibe seus avanços cripto e Web 3 durante Toronto Tech Conference

Durante uma recente conferência de tecnologia em Toronto, Hong Kong demonstrou sua habilidade transfronteiriça em criptomoedas e tecnologia Web3. As entidades governamentais da região, que visam atrair investimentos estrangeiros, exibiram seu centro tecnológico para startups cripto e Web3 no Canadá.

Além disso, Hong Kong planeja aproveitar o seu tratado fiscal com o Canadá para expandir a tecnologia Web3.

O cenário robusto de criptomoedas e Web3 de Hong Kong

A Collision 2024, uma conferência de tecnologia recém-concluída em Toronto, ocorreu de 17 a 20 de junho, horário de Toronto. O Escritório Econômico e Trade de Hong Kong em Toronto (Toronto ETO), StartmeupHK (SMUHK) e Invest Hong Kong (InvestHK) co-organizaram a conferência.

Durante o evento, as entidades co-anfitriãs destacaram o cenário proeminente da região no espaço cripto e Web3. Eles classificaram HK como um centro e região líder que apoia o desenvolvimento de ecossistemas tecnológicos de startups em todo o mundo.

Além disso, o evento contou com uma sessão de discussão (Masterclass) intitulada “Hong Kong Opportunities: Fintech/Crypto/Web3 and Beyond”. Emily Mo, diretora do Toronto ETO, participou da Masterclass e falou sobre a postura regulatória favorável às startups da região administrativa.

De acordo com a Diretora Mo, a colaboração com o Canadá conectará as empresas canadenses a parceiros de HK, da China continental e de outras regiões do planeta.

Mo também observou que HK é um centro financeiro internacional com potencial para transformar as entidades tecnológicas canadenses. Ela destacou que HK oferece um setor de capital de risco dinâmico com impostos mais baixos do que o Canadá e a maioria dos países.

Além disso, Mo afirmou que as regras inovadoras de Hong Kong distinguem a posição da região relativamente ao avanço tecnológico. Por exemplo, HK apoia a listagem de empresas de tecnologia especializadas pré-comerciais que ajudarão no crescimento das startups canadenses.

Aliança com Canadá para expandir seu centro tecnológico

A colaboração entre Hong Kong e Canadá atravessa diferentes áreas. Durante seu discurso, Mo também mencionou os movimentos de financiamento de HK para empresas canadenses.

Ela observou que, além do financiamento privado, a região oferece financiamento público e esquemas de admissão de talentos. Os numerosos programas de financiamento de Hong Kong atraem e facilitam empresas e profissionais de tecnologia na região.

Além disso, os governos de Hong Kong e do Canadá observam um tratado fiscal há mais de uma década. O acordo visa evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal sobre o rendimento pessoal e empresarial.

Além disso, a região e as suas autoridades concebem continuamente formas de melhorar os ativos digitais da região e o crescimento da Web3. Em 22 de junho, Johnny Ng Kit-Chong, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, anunciou a formação de um subcomitê de desenvolvimento de ativos virtuais e Web3.

De acordo com o legislador, o comitê irá coletar feedback da indústria global da Web3 sobre políticas cruciais. Isso inclui informações sobre como equilibrar tecnologia, integração de Inteligência Artificial com Web3 e estratégias legais e regulatórias. A informação gerada ajudará as autoridades a promulgar regulamentos e estratégias relevantes no futuro.

Além disso, a região se destacou como um centro financeiro no cenário virtual, diferente da postura severa da China em relação às criptomoedas. Ao mesmo tempo que adota ativos digitais, Hong Kong também estabeleceu medidas para regular o seu setor cripto.

Em maio, HK fechou todas as exchanges de criptomoedas não licenciadas. Sua verificação regulatória cortou a não conformidade com inspeções rigorosas no local, medidas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Encorajamos os leitores a realizarem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância ao risco antes de tomarem qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.