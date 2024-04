IA aumentará a demanda por cobre em 1 milhão de toneladas por ano até 2030

O desenvolvimento da IA ​​aumentará a demanda de cobre em 1 milhão de toneladas por ano até o final de 2030, segundo a Trafigura.

O déficit da relação oferta x demanda também aumentará para 4-5 milhões de toneladas até 2030.

A China controla a maior parte das reservas mundiais de cobre, o que pode abrandar o crescimento econômico num contexto de crescentes tensões geopolíticas.

O boom da IA ​​pode provocar um aumento na demanda de cerca de um milhão de toneladas métricas de cobre por ano até ao final de 2030. Esse dado é do Trafigura, terceiro maior grupo de comércio de mercadorias físicas do mundo.

Entretanto, este aumento da procura também traz mais deficit de cobre ao longo da década. Segundo a Reuters, a procura de cobre pode rondar os 26 milhões de toneladas neste ano, com um déficit de 35 mil toneladas. Espera-se que este déficit aumente para 100.000 toneladas em 2025.

Demanda pelo metal deve continuar subindo

De acordo com Saad Rahim, economista-chefe do Trafigura, com sede na Suíça, este déficit aumentará ainda mais para algo entre quatro a cinco milhões de toneladas até ao final de 2030. E este número não tem em conta a nova procura devido às necessidades dos desenvolvimentos de inteligência artificial.

Este déficit reflete o fosso entre a procura e a oferta. Com baixos níveis de oferta, os preços do cobre aumentarão acentuadamente, o que pode travar a mudança para energias renováveis ​​e veículos elétricos.

Se você observar a demanda que vem dos data centers e está relacionada à demanda da IA, esse crescimento explodiu repentinamente. – Saad Rahim

Vários gigantes da tecnologia estão investindo pesadamente em data centers para apoiar o crescimento da IA.

Cada 1MW de capacidade de data center requer de 20 a 40 toneladas de cobre.

O data center da Microsoft em Chicago foi construído com cerca de 2.177 toneladas de cobre em 2020. A capacidade deste data center deverá dobrar até o final de 2030, o que exigirá ainda mais cobre.

Além disso, a Microsoft, depois de se comprometer a investir 2,1 bilhões de dólares em IA e projetos baseados na nuvem em Espanha durante os próximos dois anos, está pronta para investir outros 2,9 bilhões de dólares para expandir a infraestrutura de IA e nuvem no Japão.

Em janeiro deste ano, o Google anunciou um investimento de US$ 1 bilhão em um novo data center do Google no Reino Unido.

O problema da China no fornecimento global de cobre

A China foi o quarto maior produtor de cobre em 2023, com uma produção de 1,7 milhão de toneladas. Além disso, a China também possui 70% de toda a produção de terras raras e também 85% do processamento dessas terras raras.

As terras raras são um grupo de 17 metais, encontrados em baixas concentrações, que são utilizados em ímãs de veículos elétricos e outras fontes renováveis ​​de energia.

As relações entre a China e os EUA têm sido tensas já há algum tempo, com socos de ambos os lados. Por exemplo, a China anunciou recentemente o seu plano de proibir os chips AMD e Intel em dispositivos governamentais. Do outro lado, a administração Biden ordenou uma investigação sobre os carros inteligentes chineses por questões de segurança.

Caso a situação se agrave, a China poderá decidir suspender a exportação de terras raras, como fez para o Japão em 2010. O mesmo se aplica ao cobre.

Embora o Chile seja o maior exportador de cobre do mundo, apenas 0,079% dele é exportado para os EUA. Na verdade, a maior parte do cobre do Chile (68,3%) é exportada para a China, seguida pelo Japão (17,4%).

Assim, a China não só produz uma grande quantidade de cobre, como também importa a maior parte da produção do maior produtor mundial. Isto significa que a China tem controle supremo sobre o abastecimento global.

Você deve investir em cobre agora?

O aumento da demanda é sempre um bom sinal para os investidores. Quanto maior for o déficit, mais altos serão os preços. Lyn Alden, uma popular analista financeira independente, em sua entrevista em julho de 2023, disse que via o cobre como o investimento de risco x recompensa mais limpo. No entanto, é crucial aguardar o momento certo antes de investir.

Acho que o cobre provavelmente continuará limitado. Mas então, quando você começa a ter essa recuperação, acho que, assim como a energia, o cobre é como uma história de vários anos. – Lyn Alden

No momento da entrevista, os preços do cobre permaneciam entre US$ 3,5 e US$ 4,1 por libra-peso, com a EMA 50 e a EMA 200 se estabilizando. Este foi o caso de fevereiro de 2023 até março de 2024.

No entanto, na primeira semana de abril, o cobre rompeu a resistência de US$ 4,1, que durou um ano, e está atualmente sendo negociado a US$ 4,29 por libra-peso. Além disso, a EMA de 50 que quase abraçou a EMA de 200 agora parece madura para uma recuperação, o que é um bom sinal orientado pela análise técnica que confirma o sentimento ascendente.

Isenção de responsabilidade: este não é um conselho financeiro, apenas uma opinião pessoal de um entusiasta da análise técnica.

Considerações finais

As próximas duas décadas deverão mudar a maneira como interagimos com a tecnologia.

Seja com a IA já remodelando nossas vidas diárias em um ritmo alucinante, seja a tecnologia de clonagem de voz da OpenAI, ou sua ferramenta de IA de texto para vídeo Sora, ou até o assistente de compras de IA da Amazon.

Além disso, também se espera que aumente a demanda em vários setores, como chips e cobre. No entanto, a advertência preocupante é que esta procura crescente pode abrandar o crescimento devido à escalada das tensões geopolíticas entre a China e o Ocidente.