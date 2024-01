IA pode afetar 40% dos empregos e intensificar desigualdades, alerta o FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou uma nova análise em 14 de janeiro, alertando que 40% de todos os empregos ao redor do mundo provavelmente serão afetados pela inteligência artificial (IA).

Embora a IA vá complementar alguns desses empregos, outros serão totalmente substituídos. Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI, alertou ainda que “na maioria dos cenários, a IA provavelmente irá agravar a desigualdade de forma geral”.

O impacto da IA no emprego vai variar ao redor do mundo, com alguns países sofrendo mais do que outros. Os Estados Unidos e a Europa devem enfrentar uma interrupção muito maior do que países de baixa renda e mercados emergentes.

O impacto projetado da IA nos empregos: uma compreensão mais profunda

Desde o início da febre da IA generativa com o lançamento do ChatGPT em 2022, modelos poderosos de IA tornaram-se amplamente disponíveis. A rápida proliferação da inteligência artificial resultou em cortes generalizados de empregos e demissões em massa por empresas de vários portes, incluindo gigantes da tecnologia como Meta e Google.

Descrevendo a situação como uma “tendência preocupante”, Georgieva pediu aos formuladores de políticas que a abordassem e impedissem que a tecnologia causasse mais tensões sociais.

De acordo com a análise do FMI, a IA afetará cerca de 60% dos empregos em economias avançadas – o que é bastante significativo.

A boa notícia, no entanto, é que a integração da inteligência artificial provavelmente vai beneficiar os trabalhadores em cerca de metade desses casos. Ao complementar o trabalho humano, a IA pode melhorar significativamente a produtividade nesses casos.

Nos casos restantes, no entanto, a IA poderia substituir os trabalhadores humanos à medida que se torna cada vez mais capaz de realizar tarefas atualmente executadas por humanos.

A redução da demanda por mão de obra não apenas causaria uma diminuição nos salários, mas também poderia eliminar empregos por completo.

Em países de baixa renda, apenas cerca de 26% dos empregos serão afetados pela IA, prevê o FMI. Isso ocorre em grande parte porque muitas dessas nações não possuem a infraestrutura e/ou mão de obra qualificada necessária para se beneficiar plenamente da IA, explicou Georgieva.

No entanto, a diretora-gerente do FMI também alertou que isso aumenta significativamente o risco de disparidade crescente entre os países.

Em um nível mais individual, trabalhadores mais jovens e de alta renda podem desfrutar de um aumento acentuado nos ganhos ao adotar a IA. Por outro lado, o FMI teme que trabalhadores de baixa renda e mais velhos fiquem para trás, pois a situação os coloca em desvantagem.

FMI sugere soluções, Parlamento Europeu votará propostas do ato de IA

Georgieva também compartilhou possíveis soluções para o problema, recomendando que os países implementem “redes abrangentes de segurança social”.

Considerando o potencial da IA de aumentar as capacidades humanas na maioria dos casos, pelo menos inicialmente, apoiar os trabalhadores com programas de reciclagem também ajudaria, sugeriu ela.

Vale ressaltar que a análise do FMI foi divulgada em um momento crucial, quando a reunião anual do Fórum Econômico Mundial está marcada para acontecer em Davos esta semana.

Com aplicativos e ferramentas como o ChatGPT ganhando popularidade, a IA será um dos temas mais discutidos na reunião.

Até agora, as regulamentações para a IA variam ao redor do mundo. No mês passado, a União Europeia chegou a um acordo provisório sobre legislação focada na governança do uso da tecnologia de IA, regras de transparência e avaliação de riscos.

Enquanto o Parlamento Europeu irá votar nas propostas do Ato de IA no início de 2024, a legislação só entrará em vigor em 2025. O Reino Unido, os Estados Unidos e a China não publicaram diretrizes de IA, com os Estados Unidos ainda debatendo sua posição em nível federal.