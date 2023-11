IA tem o poder de combater o impacto das mudanças climáticas

Enquanto a inteligência artificial tem transformado praticamente todas as indústrias e se tornou uma palavra da moda para empreendedores e líderes de pensamento, há um domínio em que seu pleno potencial ainda precisa ser explorado.

Além disso, as mudanças climáticas têm sido uma das principais preocupações em todo o mundo, sendo o tema central de debates e discussões em cúpulas cruciais. Recentemente, um desenvolvimento inovador em IA, respaldado por extensa pesquisa, abriu o caminho para o uso dessa tecnologia no combate aos efeitos adversos das mudanças climáticas.

Por exemplo, a pesquisa em IA tem sido um fator decisivo no setor agrícola indiano. Agricultores de tomate, que enfrentavam as consequências de condições climáticas imprevisíveis, agora estão recorrendo à ClimateAi, uma startup do Vale do Silício, para tomar decisões informadas durante o cultivo.

Ou seja, essa plataforma de IA, desenvolvida em Maharashtra, Índia, permite que os agricultores forneçam detalhes específicos sobre seus locais de plantio e culturas. A tecnologia, baseada em simulações, previu uma redução de 30% na produção de tomate nas próximas décadas devido a condições climáticas extremas.

Com novos modelos de IA surgindo, um deslocamento de paradigma aguarda o setor agrícola na Índia, pois os agricultores estarão mais bem preparados para tomar decisões dinâmicas em resposta às mudanças climáticas.

Os agricultores capitalizaram este insumo inteligente e agiram de forma rápida, ajustando suas estratégias de colheita. Eles plantaram variantes de sementes de tomate resilientes às mudanças climáticas, além de modificarem seus cronogramas de planejamento.

O co-fundador da ClimateAi, Himanshu Gupta, falou sobre o papel transformador da IA no setor agrícola para combater o impacto das mudanças climáticas. Ele afirmou: “A forma como pensamos sobre a IA é que ela é um multiplicador de tempo e eficácia para as soluções das mudanças climáticas”.

Esse movimento provavelmente aumentará a resiliência das colheitas ao calor e à seca, além de ser economicamente viável.

O papel fundamental da IA na pesquisa sobre mudanças climáticas

Curiosamente, leva muito tempo para os agricultores encontrarem novos locais para cultivar tomates. Graças à IA, eles conseguiram escolher rapidamente as novas zonas agrícolas.

Falando sobre o papel-chave da IA na agricultura e no combate ao impacto das mudanças climáticas, Gupta disse: “Agora isso pode acontecer em questão de minutos, e também economiza muito custo para eles”.

Além da agricultura, especialistas acreditam que a IA tem o potencial de lidar com várias preocupações ambientais, desde aprimorar modelos climáticos até reduzir a poluição.

Fengqi You, professor titular na escola de engenharia da Universidade Cornell, destacou a força da IA na otimização de decisões e recursos. Ela surgiu como uma ferramenta poderosa para resolver problemas causados pelas mudanças climáticas.

Dado que as mudanças climáticas já trouxeram diversas adversidades para o setor agrícola global, as capacidades preditivas da IA para processar dados podem acelerar as contramedidas necessárias.

A IA detém o segredo para facilitar avanços científicos

O Chief Communication Officer da Newday, uma empresa de investimento de impacto, Dan Keeler, focou no papel da IA em facilitar avanços científicos.

Desde otimizar locais para restauração costeira até prever a oferta e demanda de energia, a IA está pronta para simplificar o processo. Tarefas que eram consideradas intensivas em mão de obra e demoradas no passado agora são alcançáveis rapidamente, graças à IA.

O aquecimento global ocorre quatro vezes mais rápido na região ártica, por exemplo. A IA tem um papel crucial nessas condições. Uma cientista do Woodwell Climate Research Center, Anna Liljedahl, tem utilizado a IA para fornecer previsões sazonais sobre o permafrost.

Isso ajuda a obter insights detalhados sobre o derretimento da região ártica. No entanto, é crucial mitigar a pegada ecológica da IA ao capitalizar em seus benefícios, o que continua sendo um desafio crucial a ser abordado.