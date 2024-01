IA vai dominar a CES 2024 apesar da ausência de Sam Altman

A CES (Consumer Electronics Show) 2024 está prestes a começar na próxima semana, marcando o 58º ano da feira. Apesar de vários executivos de diferentes empresas de tecnologia estarem presentes no evento, o CEO da OpenAI, Sam Altman, não participará.

Embora a OpenAI não esteja presente na CES em Las Vegas, é previsível que as tecnologias e desenvolvimentos de IA (Inteligência Artificial) dominem a feira.

De eletrodomésticos alimentados por IA a um robô companheiro, uma ampla gama de produtos inovadores aguarda revelação na feira. Contudo, isso não deve surpreender, considerando que a inteligência artificial foi predominante nas principais manchetes ao longo do último ano.

Além do mais, com fabricantes de gadgets e empresas de tecnologia gigantes correndo para integrar a inteligência artificial em bens de consumo, naturalmente houve um aumento nas inovações de IA.

O que esperar na CES 2024?

A princípio, a CES ganha destaque por apresentar inovações peculiares, com grandes empresas de tecnologia realizando apresentações impactantes e robôs circulando pelo pavilhão da feira.

Além disso, a feira também testemunha o lançamento de uma variedade de produtos bizarros, como carros que mudam de cor e o carrinho de bebê autônomo introduzido no ano passado.

Portanto, este ano não será muito diferente, exceto pelo foco significativamente aumentado nas tecnologias de IA.

ChatGPT alimentou tal frenesi ao longo do último ano que as empresas sentem que o trem da IA é um ao qual devem se apressar a subir, mesmo que não tenham ideia para onde ele está indo.

– Dipanjan Chatterjee, analista principal da Forrester

Ele acrescentou que desde cartões e chips de empresas como Nvidia e Intel até eletrodomésticos de consumo, como as “Geladeiras da Família AI” da Samsung, tudo provavelmente incluirá IA.

Na CES 2024, estão programadas revelações de inovações notáveis de IA, incluindo um cinto inteligente projetado para guiar deficientes visuais. O primeiro robô companheiro alimentado pelo ChatGPT.

Outros produtos que provavelmente estarão em destaque incluem aspiradores de pó, esfregões e outros eletrodomésticos alimentados por IA. A CES também é uma das exposições automotivas de crescimento mais rápido do mundo. Vários novos tipos de transporte, incluindo automóveis flutuantes, rolantes e voadores, serão revelados este ano.

Além dos avanços em IA, as revelações na CES incluirão a próxima geração de wearables, displays dobráveis e acessórios de realidade mista.

O diretor da empresa de pesquisa de mercado IDC, Ramon Llamas, antecipa que os casos de uso de AR (Realidade Aumentada) e VR (Realidade Virtual) não se limitarão mais apenas a jogos. Eles também encontrariam uso em consumo de multimídia e aplicações de nível empresarial, como integração, treinamento e colaboração.

Com a Apple planejando lançar o Vision Pro ainda este ano, os concorrentes precisam agir e introduzir seus próprios produtos de AR/VR o mais rápido possível.

É esperado um grande aumento na participação

Mais de 1.200 startups e 4.000 expositores de todo o mundo serão apresentados na CES. A Consumer Technology Association (CTA), que organiza a feira, espera aproximadamente 130.000 participantes presenciais na CES 2024.

De acordo com a CTA, cerca de 60% das empresas Fortune 500 provavelmente participarão da feira.

Isso representa um salto significativo em relação à participação do ano passado, que foi de 115.000. As preocupações com a variante Ômicron da Covid-19 resultaram na redução da participação em 2022, levando a uma presença significativamente menor de 45.000.

Com a Beauty agora sendo um produto oficial da CES, o CEO da L’Oréal, Nicolas Hieronimus, fará uma palestra na CES.

Os palestrantes em destaque na CES 2024 incluirão executivos de empresas de tecnologia como Samsung, Microsoft, LG, Bosch e mais. Vale ressaltar que a Bosch recentemente ganhou um prêmio da CES por um sistema de detecção de armas quase invisível que utiliza tanto vídeo quanto áudio de IA para fornecer segurança mais proativa contra armas de fogo em escolas.

Mesmo que Sam Altman não esteja presente na CES 2024, a frenesi de IA que ele iniciou com o lançamento do ChatGPT claramente desempenha um papel definitivo. Considerando a popularidade da feira como um palco para negociações entre empresas, resta saber quais novas colaborações surgirão este ano.