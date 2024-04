IBM adquire a HashiCorp por US$ 6,4 bilhões para criar uma plataforma híbrida de nuvem abrangente

Na última quarta-feira (24 de abril), a IBM anunciou sua aquisição da HashiCorp, uma empresa de automação de infraestrutura multi-nuvem, em um acordo no valor de US$ 6,4 bilhões (calculado como US$ 35 por ação em dinheiro).

Um breve resumo sobre a HashiCorp

Fundada em 2012, a HashiCorp é uma empresa de software que oferece ferramentas e produtos para infraestrutura de computação em nuvem. Sua abordagem única inclui uma variedade de ferramentas de código aberto projetadas para atender a ambientes multi-nuvem.

Entre seus produtos mais populares estão HashiCorp Terraform, Boundary, Packer e Nomad. No último ano, seus produtos foram baixados mais de 450 milhões de vezes.

A HashiCorp possui uma base de clientes robusta, composta por 4.400 clientes, incluindo grandes empresas como JP Morgan, Comcast e Bloomberg. Mais de 85% das empresas Fortune 500 utilizam os produtos da HashiCorp em suas operações.

Razões para o investimento da IBM na HashiCorp

A IBM reconheceu há algum tempo que não poderia competir diretamente com Google, Amazon e Microsoft como um fornecedor de infraestrutura de nuvem pura. Portanto, mudou seu foco para ajudar os departamentos de TI a gerenciar seus ambientes híbridos complexos.

Como parte dessa estratégia, a IBM tem adquirido várias empresas, começando com a Red Hat em 2018 por US$ 34 bilhões e Apptio em 2023 – e agora é a vez da HashiCorp.

A vasta base de clientes da HashiCorp e seus números promissores tornam-na um investimento atrativo para a IBM.

No último trimestre, a receita da HashiCorp atingiu US$ 155,8 milhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Sua receita anual ultrapassou os US$ 583,1 milhões, representando um crescimento ano após ano de cerca de 23%.

Além disso, os lucros brutos da empresa mantiveram-se elevados – US$ 128,8 milhões pelo GAAP e US$ 133,5 milhões pelo não GAAP – resultando em margens finais de 83% e 86%, respectivamente. Por fim, as perdas operacionais da HashiCorp também apresentaram melhorias notáveis.

GAAP vs. não GAAP: as cifras não GAAP não incluem despesas não monetárias ou não recorrentes, ao contrário das cifras GAAP.

Embora esses números não cheguem perto dos da IBM, a HashiCorp se encaixa perfeitamente na estratégia de mercado atual da empresa. Por exemplo, ambas as empresas valorizam plataformas de código aberto, o que pode ajudar a expandir a base de usuários da IBM.

Além disso, a IBM está concentrada em automação, infraestrutura híbrida e multi-nuvem, e DevOps, áreas em que a HashiCorp já é especialista e possui ferramentas.

E nesta mesma semana, a HashiCorp lançou uma nova plataforma chamada ‘The Infrastructure Cloud‘, que irá unificar todas as suas ofertas, tornando-a uma escolha ideal para o catálogo de produtos de nuvem híbrida da IBM.

A HashiCorp tem um histórico comprovado de permitir que os clientes lidem com a complexidade da infraestrutura e a proliferação de aplicativos atuais.

– CEO da IBM, Arvind Krishna

Ao unir forças com a HashiCorp, a IBM será capaz de criar uma plataforma de nuvem híbrida abrangente, consolidando sua posição como líder no setor.

A tecnologia adquirida neste acordo, junto com as ferramentas da Red Hat e os recursos existentes da IBM, permitirão à empresa atender às necessidades de usuários de nuvens públicas, privadas e ambientes locais. Em resumo, se tudo seguir conforme planejado, a IBM será imparável.