Inteligência artificial generativa pode impactar o ensino em sala de aula

Em uma mudança significativa de sua abordagem inicial, a OpenAI, gigante da tecnologia por trás do ChatGPT, está agora explorando novas maneiras de introduzir seu popular chatbot nas salas de aula. Brad Lightcap, o Diretor de Operações da OpenAI, falou sobre esse movimento estratégico durante a recente Conferência das Américas da INSEAD em São Francisco.

A maioria dos professores está tentando descobrir maneiras de incorporar (o ChatGPT) ao currículo e à forma como ensinam. – Brad Lightcap

Ele também expressou a intenção da empresa de ajudar os educadores a resolver esse problema. A OpenAI estabeleceu uma equipe para auxiliar na integração da ferramenta no meio acadêmico.

Curiosamente, a Microsoft financia o ChatGPT, mas mesmo assim a ferramenta enfrentou resistência inicial dos acadêmicos à sua adoção. Suas capacidades de inteligência artificial generativa levantaram preocupações sobre o potencial de plágio e trapaça no setor acadêmico.

O uso repentino da ferramenta durante o ano letivo pegou os professores de surpresa, resultando na proibição inicial do ChatGPT em muitas instituições acadêmicas após o seu lançamento.

Professores estão tentando incorporar o ChatGPT, diz a OpenAI

Lightcap reconheceu que os educadores consideravam o ChatGPT como a pior coisa a ser desenvolvida. No entanto, ele afirmou que notaram uma mudança na percepção nos meses que se seguiram.

À medida que os professores perceberam o tremendo potencial de integrar o ChatGPT em seu mecanismo de ensino, começaram a considerá-lo como uma ferramenta valiosa, em vez de uma ameaça.

Atualmente, a OpenAI está trabalhando em estratégias eficazes para facilitar a integração da IA no cenário acadêmico, com foco em aplicações educacionais. Assim, a gigante da tecnologia alinhou seus objetivos a uma tendência mais ampla na indústria, onde a IA é considerada uma ferramenta transformadora na educação.

O ChatGPT tem várias aplicações na academia — a ferramenta de inteligência artificial generativa pode atuar como um tutor para ajudar os alunos, enquanto auxilia os professores no desenvolvimento de currículos personalizados.

Um ex-funcionário da OpenAI, Andrew Mayne, que atualmente trabalha com educadores por meio da Interdimensional, sua empresa de consultoria, destacou a versatilidade do ChatGPT.

A ferramenta pode se tornar um tutor imparcial para os alunos, enquanto pode otimizar tarefas como o desenvolvimento de currículos para os professores. Estes últimos também podem adicionar dimensões criativas às atividades em sala de aula usando a ferramenta.

OpenAI estabelece parcerias com instituições educacionais

A OpenAI estabeleceu parcerias com instituições respeitáveis como a Khan Academy. A empresa está trabalhando na criação de tutores alimentados por IA e colaborando com a Schmidt Futures para conceder subsídios a grupos educacionais em comunidades carentes.

No entanto, especialistas temem o potencial uso do ChatGPT em instituições acadêmicas, e as preocupações sobre questões de privacidade de crianças não podem ser descartadas.

Atualmente, o ChatGPT exige que seus usuários tenham mais de 13 anos. Além disso, usuários com idades entre 13 e 18 anos devem obter o consentimento dos pais para acessar a ferramenta de IA generativa.

Verificar a idade continua sendo um desafio em muitos países. Isso também levanta questões sobre como diferentes leis de privacidade online para crianças se aplicarão ao uso de IA generativa em ambientes acadêmicos.