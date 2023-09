iPhone 12 está sob investigação na Europa devido a preocupações com radiação

A Agence Nationale des Fréquences (ANFR) da França impôs uma proibição à venda do iPhone 12 da Apple, alegando que as emissões de radiação excedem os padrões legais da União Europeia.

A agência agiu rapidamente, instruindo as lojas da Apple e outros distribuidores na França a interromperem a venda do telefone. A Apple pretende resolver as preocupações na França lançando uma atualização de software para os usuários do iPhone 12. Representantes da Apple afirmaram:

A nossa intenção é disponibilizar uma atualização de software para os usuários na França, de forma a atender ao protocolo utilizado pelos reguladores franceses.

Bélgica se junta às investigações

Assim como a França, a Bélgica agora está se preparando para investigar os potenciais riscos à saúde relacionados ao iPhone 12. O Secretário de Estado para Digitalização, Mathieu Michel, solicitou à autoridade reguladora da Bélgica, IBPT-BIPT, uma avaliação completa.

Além disso, Michel pediu que avaliações futuras abranjam não apenas a linha de produtos da Apple, mas também smartphones de outros fabricantes.

Enquanto a Bélgica toma precauções, órgãos reguladores na Alemanha, Itália e nos Países Baixos também estão atentos aos acontecimentos.

Ao contrário da Bélgica, a Itália não planeja iniciar uma investigação imediatamente. No entanto, devido ao possível efeito cascata desencadeado pela proibição na França, outras nações da UE provavelmente não permanecerão passivas. Por exemplo, o órgão de fiscalização digital dos Países Baixos e o regulador de redes da Alemanha, BNetzA, estão revisando o relatório francês.

Angeline van Dijk, Inspetora-Geral Holandesa, observou que, embora não pareça haver risco iminente à segurança, eles estão prontos para dialogar rapidamente com a Apple, se necessário.

Implicações financeiras para Apple

O mercado europeu da Apple não deve ser subestimado; aproximadamente 50 milhões de iPhones foram vendidos em todo o continente no ano passado.

A Europa é uma importante fonte de receita para Apple, gerando uma receita de quase US$ 95 bilhões apenas no ano passado.

Se a proibição da França se espalhar por toda a Europa, isso poderá ter um impacto significativo nas finanças da Apple na região. No entanto, as ações da Apple registraram um leve aumento de 1% nas negociações do meio-dia na última quinta-feira.

De onde vem essa preocupação? A Taxa de Absorção Específica (SAR) é o ponto central dessa controvérsia. A SAR mede a quantidade de energia de radiofrequência que o corpo humano absorve de um dispositivo, como um celular.

A agência francesa alega que o nível de SAR do iPhone 12 ultrapassa o limite permitido. No entanto, a Apple nega essa afirmação, citando certificações internacionais para respaldar seu argumento.

Enquanto isso, autoridades de outros países europeus estão investigando o assunto. O grupo de consumidores OCU da Espanha solicitou explicitamente a suspensão das vendas do iPhone 12.

Além disso, um relatório do Algemeen Dagblad, com sede em Roterdã, revelou que o regulador de telecomunicações holandês está buscando esclarecimentos da Apple sobre as alegações francesas.

Claramente, os problemas da Apple relacionados aos níveis de SAR do iPhone 12 estão se acumulando, e a empresa pode ter que enfrentar repercussões mais abrangentes em breve.