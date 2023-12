Itaú passa a oferecer serviços de criptomoedas

Em mais um passo importante no caminho da popularização das criptomoedas, o maior banco brasileiro em valor de mercado liberou a negociação direta das duas maiores criptomoedas.

Em 4 de dezembro, o Itaú Unibanco anunciou que os usuários da sua plataforma de investimentos chamada íon poderão fazer uso dela para negociar diretamente Bitcoin e Ether.

Segundo a instituição financeira, que é membro da Associação Brasileira da Criptoeconomia (Abcripto) desde junho deste ano, a medida foi tomada depois cuidadosas avaliações das necessidades dos clientes e do ambiente regulatório. Desde maio a imprensa discutia a possibilidade da íon oferecer acesso a criptomoedas.

Mais criptomoedas devem ser oferecidas na plataforma do Itaú

José Augusto Antunes lidera a Itaú Digital Assets, a unidade de negócios do banco que trata de tokenização e da infraestrutura de criptoativos da instituição.

Segundo o executivo, o banco tem planos para incluir mais opções de criptomoedas em sua plataforma. Contudo, explica, a adição de outras altcoins que não o Ether dependerá do grau de clareza regulatória que o país tiver alcançado.

O Banco Central prometeu fazer a edição da normatização infralegal do mercado de criptomoedas brasileiro antes do fim do primeiro semestre do ano que vem.

Não só é provável que o leque de criptomoedas disponíveis se expanda, como também que cresça a proporção de clientes que podem negociá-las. Por enquanto, os usuários da íon poderão fazer aquisições de Bitcoin ou Ether no valor mínimo de 10 reais.

Segundo o Itaú Unibanco, o uso da íon para investir em Bitcoin e Ether será fácil, intuitivo e seguro. O banco se encarregará da custódia dos criptoativos que os usuários adquirirem.

Para Antunes, o Itaú Unibanco começou a atuar no mercado em um estágio mais maduro da conjuntura e adota um modelo de custódia de criptoativos que se concentra na proteção dos fundos do cliente.

O diretor de produtos e soluções para investidores do banco, Cláudio Sanches, falou dos efeitos positivos de proporcionar aos usuários acesso a outra classe de ativos.

Segundo ele, é uma forma de ajudar os clientes a diversificaram seus portfólios de acordo com seus perfis de investidor e suas necessidades. Assim, argumentou, a medida contribui para a democratização do acesso seguro a opções sofisticadas de investimento.

Também há preocupações no radar

As novas oportunidades proporcionadas aos usuários da íon podem ser um marco no processo de expansão da adoção das criptomoedas. Contudo, é inegável que esse processo também pode sofrer retrocessos.

Afinal, como observou a agência de notícias, Reuters, em matéria sobre a medida do Itaú Unibanco, a XP Investimentos e a PicPay fecharam recentemente seus departamentos de cripto. A primeira não divulgou os motivos de sua decisão, e a segunda atribuiu sua medida a incertezas de caráter regulatório.

Expectativas para o Bitcoin

Tratemos mais detidamente das expectativas para o Bitcoin no futuro próximo, uma das criptomoedas a que os usuários da plataforma íon ganharam acesso.

O Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida, e acumulava valorização de mais de 150% no ano quando este artigo estava em elaboração. No entanto, isso não quer dizer que vá sempre se valorizar. Só para exemplificar, o ano de 2022, por exemplo, foi de mau desempenho do Bitcoin como investimento.

Embora não seja possível prever qual será o comportamento da cotação do Bitcoin em 2024, não é difícil prever que o ano será interessante para a criptomoeda. Por exemplo, o próximo halving está previsto para abril do ano que vem.

O halving é um evento programado para acontecer a aproximadamente a cada quatro anos, reduzindo pela metade a velocidade de criação de bitcoins. Isso tem potencial para alterar significativamente a relação entre oferta e procura. Cada um dos halvings anteriores foram seguidos por um período prolongado de forte valorização do Bitcoin.

Ademais, como não se bastasse o halving, há crescente otimismo no mercado quanto à possibilidade de que, no futuro próximo, ETFs de Bitcoin à vista possam atuar nos Estados Unidos.

Há fundos desse tipo em atuação, por exemplo, na Europa e no Canadá. Contudo, a Securities and Exchange Commission (SEC), tem se recusado a autorizar o lançamento desse tipo de fundo nos Estados Unidos. Essa agência é o regulador do mercado americano de títulos.

Consenso deve ser alcançado em breve

Apenas ETFs que compram e vendem contratos de futuros de Bitcoin têm conseguido permissão para atuar. Essa diferença de tratamento tem sido motivo de críticas à SEC. Empresas como a BlackRock vêm argumentando que não há nenhum motivo para distinguir entre os dois tipos de ETFs de Bitcoin.

Contudo, a imprensa tem divulgado relatos de reuniões entre funcionários da agência reguladora e empresas de gestão de ativos. Aparentemente, o objetivo é chegar a um acordo que desobstrua o caminho dos lançamentos de ETFs de Bitcoin à vista.

Supõe-se que a SEC tem orientado as gestoras de ativos quanto às mudanças que elas devem fazer em suas propostas. Dessa maneira, as empresas poderiam eliminar ou reduzir as causas de preocupações da agência. Esta, como se sabe, precisa zelar pela segurança do mercado e pela lisura das transações.

Os bancos e o Real Digital

Alguns dos veículos de mídia que trataram do novo passo do Itaú Unibanco no campo das criptomoedas lembraram não ser este o único empreendimento em que ele está ligado a ativos digitais.

O site Cointelegraph, por exemplo, mencionou que o Itaú Unibanco e outros grandes bancos estão se preparando para o lançamento do Real Digital. Trata-se de uma Moeda Digital de Banco Central, uma representação do real no blockchain, e seu lançamento deverá acontecer em 2024.

Conclusão

É provável que a liberação pelo Itaú Unibanco do acesso ao Bitcoin e ao Ether pelos usuários da plataforma íon contribua para expandir a adoção de criptomoedas.

Com o passar do tempo, é provável que o banco em questão amplie a quantidade de criptomoedas disponíveis e a proporção de seus clientes que poderá negociá-las. Ademais, também é provável que outros bancos disponibilizem acesso à negociação direta de criptomoedas.

O processo de disseminação do uso das criptomoedas poderá contribuir para a valorização delas. No caso do Bitcoin, fatores de curto e médio prazo, como o halving da criptomoeda e mudanças no tratamento de ETFs nos Estados Unidos, devem ser considerados.