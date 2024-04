Joe Biden autoriza projeto polêmico que fortalece poder de vigilância de agências dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recentemente deu sinal verde para um projeto de lei polêmico que fortalece o poder de espionagem de várias agências governamentais dos EUA.

A princípio, essa medida tem levantado preocupações entre os cidadãos americanos que acreditam que ela poderia violar seus direitos de privacidade.

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprova expansão da FISA

O Senado dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei em 20 de abril com uma votação de 60-34 a favor da legislação de reautorização. Esse resultado modifica e estende a Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira (FISA) por mais dois anos.

Os apoiadores da legislação acreditam que é necessário fortalecer os esforços de contraterrorismo e proteger a segurança nacional. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, enfatizou a importância de manter a FISA, destacando os riscos para a segurança nacional se ela expirar.

Segundo ele, o uso da FISA é necessário na prevenção de atividades terroristas, combate ao tráfico de drogas e enfrentamento do extremismo violento.

Embora Schumer e muitos membros do Senado apoiem o projeto de lei, seus críticos argumentam que sua renovação e emendas irão expandir de forma significativa as capacidades de vigilância.

Isso significa que agências como a Agência de Segurança Nacional (NSA), o Bureau Federal de Investigação (FBI) e a Agência Central de Inteligência (CIA) terão mais autoridade para espionar.

Possíveis implicações do projeto de lei

Elizabeth Goitein, co-diretora do Programa de Liberdade e Segurança Nacional no Centro Brennan de Justiça, está entre os críticos. Goitein acusou os membros que votaram a favor do projeto de trair as liberdades civis americanas, chamando-o de “momento vergonhoso” na história do Congresso.

Segundo Goitein, o projeto de lei efetivamente dá à NSA amplo acesso aos equipamentos de comunicação de várias empresas, organizações e indivíduos dos EUA.

Ela alertou que qualquer futuro presidente poderia abusar dessa disposição para espionar adversários políticos, jornalistas ou qualquer pessoa considerada um oponente ideológico. Além disso, críticos como o denunciante da NSA, Edward Snowden, condenaram a reautorização da Seção 702 da FISA.

Ele argumentou que isso representa uma perda significativa para as liberdades civis americanas e vai contra os princípios da Constituição. O senador Ron Wyden ecoou esses sentimentos. Descrevendo o projeto de lei como uma das expansões mais alarmantes da autoridade de vigilância do governo na história.

Anteriormente, agências dos EUA como a NSA podiam compelir provedores de serviços de internet como o Google e a Verizon a entregar dados sensíveis relacionados aos seus alvos. Com a assinatura do presidente Biden no projeto de lei, os poderes de vigilância do governo estão prestes a se expandir ainda mais.

Uma ampla gama de empresas e indivíduos que fornecem serviços de internet será obrigada a auxiliar em atividades de vigilância além do que era permitido anteriormente.

Enquanto isso, apesar da resistência de membros conscientes da privacidade de ambos os principais partidos políticos, o projeto de lei conseguiu sobreviver na Câmara dos Deputados em 13 de abril.

Além disso, uma tentativa de emendar o projeto de lei para exigir mandados para toda a vigilância baseada na internet foi derrotada por pouco.