Lei Europeia de Inteligência Artificial chegou: tudo o que você precisa saber sobre a primeira lei de IA

Em 1º de agosto de 2024, a lei de IA (Lei Europeia de Inteligência Artificial) finalmente entrou em vigor, 3 anos após ter sido proposta.

Com isso, os líderes do setor têm até 10 de setembro para enviar seus comentários sobre as regras.

No entanto, como a UE está em férias de verão, um grupo de organizações escreveu uma carta conjunta à Comissão solicitando a extensão do prazo.

A Lei Europeia de Inteligência Artificial entrou em vigor em 1º de agosto de 2024 e é de longe o primeiro grande marco mundial na regulamentação global de IA.

Confira tudo o que você precisa saber sobre sua história, objetivos, classificações e como ela afetará a maneira como as empresas funcionam.

Background

Primeiro, vamos falar sobre a origem da lei. Ela foi proposta pela primeira vez pela Comissão Europeia em abril de 2021, quando preocupações envolvendo os riscos da IA ​​estavam apenas começando a surgir.

A comissão sentiu a necessidade de definir uma estrutura regulatória global para governar a maneira como a IA é usada. Dessa maneira, seria possível promover o desenvolvimento sem colocar em risco as pessoas ou qualquer outra parte.

Assim, após várias rodadas de negociações, o Parlamento e o Conselho finalmente aprovaram a proposta em dezembro de 2023. Então começou o trabalho real, que era elaborar a legislação.

Classificação e Obrigações

Aqui estão as diferentes partes que estarão sujeitas às regras da lei de IA, seguidas da obrigação que cada uma terá que cumprir:

1. IA de baixo risco

Sistemas como filtros de spam e videogames são considerados de baixo risco, então as regras não são obrigatórias para eles seguirem. No entanto, os desenvolvedores ainda podem escolher seguir os regulamentos para manter a transparência.

2. IA de médio risco

Chatbots e conteúdo gerado por IA entram nessa categoria. Eles são obrigados a deixar claro para o usuário que ele está interagindo com IA. Conteúdo como deepfakes precisa ser explicitamente rotulado como feito artificialmente.

3. IA de alto risco

Os aplicativos nesta categoria precisam seguir rigorosamente todas as regras. Eles também precisam atender a padrões rigorosos de segurança, precisão e qualidade de dados. Além disso, deve haver supervisão humana contínua.

Por último, mas não menos importante, eles também devem manter registros e cooperar com as autoridades. Só para exemplificar, ferramentas de IA médicas e de recrutamento entram nessa categoria.

4. IA banida

Algumas aplicações de IA são completamente proibidas porque os riscos superam em muito os benefícios. Isso inclui brinquedos de IA que podem encorajar comportamentos prejudiciais em crianças, pontuação social do governo e sistemas biométricos, como aqueles que podem reconhecer as emoções de um funcionário no trabalho.

5. Exceções

Vale a pena notar que há certos sistemas de IA que são completamente isentos dessas regulamentações. Isso inclui sistemas construídos para segurança nacional, uso militar ou propósitos científicos.

Da mesma forma, o uso pessoal e não comercial de IA também é isento, assim como as ferramentas de código aberto, a menos que se enquadrem nas categorias de alto risco ou de transparência exigida.

6. Regras especiais para modelos de IA de uso geral

Modelos de IA de propósito geral (GPAI), como ChatGPT, terão que seguir regras especiais. Eles precisam fornecer resumos dos dados que usam para treinamento, manter documentação técnica e cumprir com as leis de direitos autorais da UE.

Além disso, os modelos de alto risco nesta categoria têm responsabilidades adicionais, como notificar a Comissão Europeia, realizar testes adversários e garantir a segurança.

Âmbito e aplicabilidade da Lei da IA

As regras também se aplicam a organizações internacionais. Mesmo que a empresa esteja sediada fora da UE, ela ainda terá que seguir as regras se suas ferramentas de IA estiverem sendo usadas dentro da União Europeia.

É particularmente ótimo que a estrutura tenha sido projetada para cobrir uma ampla gama de setores e atividades de IA.

Conforme mencionado acima, de baixo e alto risco a uso pessoal e comercial, cada categoria recebeu uma distinção clara. Ademais, alguns sistemas como o GPAIS e aqueles usados ​​para propósitos militares e de pesquisa também têm menções separadas.

Implicações da Lei da IA ​​nas empresas

Administrar um negócio na UE já é complicado, dada a complexa rede de regulamentações da região, que exigem adesão rigorosa. Agora, com a introdução do Ato Europeu de Inteligência Artificial, as coisas estão prestes a ficar ainda mais complicadas.

Isso porque atender a todos os padrões definidos por esta lei, como maior segurança, integridade de dados e monitoramento humano, representará um custo adicional para as empresas.

As empresas, no entanto, certamente preferirão assumir a despesa adicional de cumprir as regras em vez de pagar uma multa de 7% do seu faturamento anual global – ou € 35 milhões, o que for maior.

Para outras infrações de baixo nível, como não cumprir todos os requisitos de um sistema de IA de alto risco, multas menores acabarão impostas. O valor exato dessas multas dependerá da gravidade da infração.

Deixando de lado o ônus financeiro, espera-se que a nova lei de IA impulsione a inovação ao aumentar a concorrência saudável no mercado.

Por fim, não vamos esquecer o lado ético disso. Trabalhar com IA é um assunto arriscado e já vimos como atores maliciosos podem explorá-lo (deepfakes, por exemplo). No entanto, só porque há risco não significa que devemos desistir do desenvolvimento de IA, certo?

A Lei Europeia de Inteligência Artificial garantirá que o aprimoramento da IA ​​não ocorra às custas do bem maior da sociedade.

Como a Lei de IA da Europa será executada?

A responsabilidade de colocar o ato de IA em movimento é das autoridades nacionais individuais em cada país da UE. A vigilância do mercado começará em 2 de agosto de 2025, então todas as empresas terão pelo menos um ano para se adaptar às mudanças.

O Gabinete de IA da Comissão Europeia assumirá uma função de supervisão e terá apoio de três grupos consultivos:

Conselho Europeu de Inteligência Artificial

Um painel de especialistas científicos independentes

Um fórum consultivo de diversas partes interessadas

Além disso, um Conselho de IA composto por cada estado-membro será criado para garantir a implementação consistente da lei.

Como a indústria está respondendo à Lei Europeia de Inteligência Artificial?

O escritório de IA da Comissão da União Europeia iniciou uma chamada para feedback sobre a lei em 30 de julho, que deve durar até 10 de setembro. No entanto, a janela de feedback coincide com os recessos de verão, inibindo assim a capacidade das empresas de fazer qualquer contribuição significativa.

Várias organizações de tecnologia populares, como The Software Alliance, DOT Europe, AmCham EU e Computer & Communications Industry Association, se uniram para escrever uma carta aberta à UE, pedindo mais tempo para cumprir a lei de IA.

Eles disseram ainda que, embora estejam cientes do curto prazo, também acreditam que a qualidade deve prevalecer sobre a velocidade. A Comissão da UE ainda não respondeu a essa solicitação, no entanto.

Anteriormente, em julho de 2023, a então proposta Lei de IA da Europa acabou criticada por empresas e firmas de tecnologia por sua severidade. Grandes empresas europeias como Renault, Dassault, Siemens, Heineken, Airbus e Deutsche Telekom assinaram uma carta aberta, exigindo uma abordagem menos “burocrática” e menos regulamentações.