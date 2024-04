Lenovo planeja introduzir uma nova geração de PCs com recursos nativos de IA

A Lenovo decidiu aprimorar seus computadores pessoais (PC) adicionando recursos nativos de inteligência artificial (IA) a eles. Atualmente, os únicos recursos de IA que um PC pode ter são os oferecidos pelo Microsoft CoPilot.

Lançado em 2023 como substituto do Microsoft Cortana, o CoPilot é um chatbot de IA que funciona de forma semelhante ao ChatGPT. Ou seja, você pode usá-lo para gerar conteúdo, buscar informações e criar resumos.

A Microsoft também lançou uma tecla dedicada ao CoPilot em seus teclados do Windows 11 – a primeira grande atualização em 30 anos.

No entanto, o que a Lenovo está tentando fazer é adicionar mais recursos de IA além do que o CoPilot oferece. Com esforços de IA duplos da Lenovo e da Microsoft, os próximos PCs da linha serão mais poderosos e superiores aos seus concorrentes.

Muitas outras coisas virão para nos diferenciar de nossos concorrentes. Enquanto eles ainda estão usando o CoPilot padrão, teremos algo muito diferente por cima disso.

– Leon Yu, Líder de Negócios ao Consumidor na Lenovo Ásia-Pacífico.

Definição da Lenovo de PCs de IA

Como a maior parte do projeto ainda está em discussão, Yu se recusou a revelar exatamente o que estão planejando adicionar e como tornarão os novos PCs diferentes.

No entanto, ele compartilhou a definição única da Lenovo de PCs de IA, que é diferente do que a maioria dos líderes do setor acredita. Talvez isso seja o que irá destacá-los? Há um grande debate na indústria sobre o que exatamente é um “PC de IA”.

Empresas como a Microsoft têm padrões rígidos para um PC se qualificar como um PC de IA. Por exemplo, eles precisam ter pelo menos 16 GB de DRAM e uma unidade de processamento neural (NPU) com 40 TOPS ou mais.

TOPs significa Tera Operações por Segundo e é uma métrica usada para medir quantas tarefas de computação um chip de IA pode lidar em um segundo.

Na realidade, não há nenhum modelo de laptop atual que atenda a esses requisitos. A única esperança é que a plataforma Lunar Lake da Intel e a plataforma Snapdragon X Elite da Qualcomm (ambas esperadas para serem lançadas ainda este ano) sejam as primeiras a atender a esses requisitos.

Com a Lenovo, as coisas são muito mais simples. Para eles, não se trata do software, hardware ou dos TOPS. Trata-se do que o usuário obtém no final do dia e de como podem melhorar sua experiência.

Se a GPU não estiver incluída, essencialmente é um PC de IA que pode ser usado para tarefas criativas.

Se o laptop tiver uma placa de vídeo de alta qualidade, então é um PC de IA Pro.

A mais recente linha de PCs de IA da Lenovo

Os PCs de nova geração com IA têm um longo caminho a percorrer. No entanto, a Lenovo não planejava esperar tanto para entrar no mercado de PCs de IA.

Em seu evento Innovate em Bangkok, a empresa apresentou uma nova geração de seus laptops principais construídos em seu modelo existente de IA.

Lenovo Yoga

Lenovo Legion

Lenovo LOQ

Por exemplo, os mais recentes laptops Lenovo Yoga 9i 2-em-1 e Lenovo Yoga Pro 9i contarão com o motor de IA da Lenovo e os chips de IA Lenovo LA.

Juntos, essa tecnologia utilizará aprendizado de máquina para impulsionar o desempenho do seu sistema. Esses laptops também terão a Zona de Criação da Lenovo – um software baseado em IA e focado em privacidade que pode transformar esboços em recursos visuais.

Além das opções premium, a Lenovo também lançou algumas alternativas acessíveis, como o Lenovo Yoga Slim 7i de 14 polegadas e o Yoga Pro 7.

Esses PCs funcionam em chips de IA avançados que oferecem melhor velocidade e desempenho e vêm com a tecnologia de hiper-resfriamento patenteada pela Lenovo, que mantém a temperatura do seu sistema sob controle sem que os ventiladores façam muito barulho.

Com a IA agora remodelando a forma como conhecemos e interagimos até agora com o hardware de computação, temos uma década interessante de inovação tecnológica pela frente.