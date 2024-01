LG prepara lançamento de um robô com IA capaz de cuidar dos seus animais de estimação

A LG revelou seu revolucionário assistente doméstico robótico com inteligência artificial na CES 2024. Ele possui a habilidade única de cuidar de animais de estimação e gerenciar eletrodomésticos. Este robô, equipado com mãos e pernas, é capaz de se locomover autonomamente pela casa. Interagindo com os moradores de uma maneira incrivelmente similar à interação humana.

Sua avançada tecnologia permite não apenas ouvir o que é dito, mas também compreender profundamente o significado por trás das palavras.

Este assistente inteligente é capaz de monitorar aspectos como a temperatura e a qualidade do ar no ambiente doméstico. Além disso, assim como outros assistentes inteligentes do mercado, ele tem a capacidade de se conectar e controlar todos os dispositivos domésticos inteligentes disponíveis na residência. Uma de suas funcionalidades mais impressionantes é a capacidade de desligar automaticamente aparelhos como ventiladores, ar-condicionado e luzes quando estes não estão sendo utilizados, promovendo economia de energia e sustentabilidade.

O robô da LG marca um novo começo para dispositivos domésticos inteligentes

O robô também se destaca por suas funções de segurança doméstica, graças ao seu sistema de alta tecnologia desenvolvido pela Qualcomm Technologies, Inc. Equipado com câmeras e sensores avançados, ele não só reconhece rostos, mas também é capaz de cuidar de animais de estimação na ausência dos moradores, alertando-os imediatamente em casos de ocorrências atípicas.

Adicionalmente, oferece a tranquilidade de poder verificar se todas as janelas foram fechadas após sair de casa. E ao retornar, este assistente robótico com IA proporciona uma recepção personalizada, adaptando-se ao humor do proprietário. Se detectar um humor abatido, tem a habilidade de tocar músicas para melhorar o ânimo do ambiente.

Com este lançamento, a LG ambiciona revolucionar a automatização de tarefas domésticas através da inteligência artificial. Posicionando-se como uma líder inovadora no mercado de dispositivos domésticos inteligentes.

Além disso, este lançamento simboliza um marco no setor de dispositivos domésticos inteligentes. Representa a primeira integração de inteligência artificial em assistentes domésticos, diferenciando-se significativamente de versões anteriores controladas apenas por voz, como a Alexa e o Google Home. O robô da LG se destaca por sua autonomia e capacidades de aprendizado, marcando o início de uma nova era no segmento.

Apesar do entusiasmo que essa inovação gera, especialistas continuam alertando sobre os potenciais riscos associados ao uso avançado da inteligência artificial. Além disso, com a evolução constante da IA, a ideia de conceder controle total de uma residência a um robô assistente ainda gera debate e preocupação.

A receptividade deste novo produto da LG pelo público será decisiva, especialmente considerando as preocupações crescentes sobre o impacto da IA na vida cotidiana.