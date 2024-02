Lucro da Nvidia aumenta em 580%, preços das ações sobem 7%

A Nvidia, uma das maiores empresas de chips do mundo, registrou vendas recordes este ano, graças à crescente demanda por IA. Enquanto o boom da IA no ano passado beneficiou muitas empresas de tecnologia, ninguém se beneficiou tanto quanto a Nvidia.

De acordo com o relatório de ganhos revelado nesta quarta-feira (21/02), a empresa faturou quase US$ 12,3 bilhões nos últimos três meses, o que representa US$ 1,4 bilhão a mais do que o trimestre do ano anterior, elevando seu lucro ano a ano para 769%.

Isso por sua vez eleva o lucro total da empresa no último ano (2023) para 580% a mais do que o ano anterior (2022).

Falando sobre esse desempenho excepcional, o CEO Jensen Huang disse: “Computação acelerada e IA generativa atingiram o ponto de inflexão”.

A empresa também divulgou os números do último trimestre do ano passado, que teve um ganho de 265% ano a ano. Esses números não são apenas impressionantes, mas também ultrapassaram todas as estimativas feitas por analistas de Wall Street.

A Nvidia também se tornou a ação mais negociada em Wall Street, deixando para trás empresas como a Tesla.

O que contribuiu para esse sucesso?

Não são apenas as vendas de chips de IA que contribuíram para o lucro maciço da empresa. Segundo relatos, seus data centers também estiveram bastante demandados. Na verdade, a receita desses data centers foi o principal contribuinte para os lucros, crescendo quase cinco vezes no último ano.

O que mais ajudou no crescimento de seus data centers foi a parceria com Cisco, Google e Amazon. Os ganhos ano a ano aumentaram 409%, atingindo US$ 18,4 bilhões no quarto trimestre.

No entanto, esse sucesso não veio sem restrições. A Nvidia revelou que tem sido difícil trabalhar sob as regulamentações comerciais impostas pelos EUA ao fazer negócios com a China, que não é apenas a segunda maior economia, mas também tem uma população massiva. Perder clientes chineses é um golpe enorme para qualquer empresa.

A Nvidia também está entre as 5 empresas mais valiosas dos EUA.

Vários outros obstáculos em sua cadeia de abastecimento também prejudicaram seu trabalho. Ainda assim, a empresa conseguiu registrar vendas recordes.

Aumento nas ações da Nvidia

Logo após a publicação dos relatórios de ganhos, as ações da Nvidia subiram 7%, e essa não é a primeira vez. Os preços das ações da Nvidia têm crescido consistentemente ao longo de 2023. Na verdade, até o final de 2023, seus preços das ações cresceram um total de 230%.

No entanto, os acionistas não têm certeza de quanto tempo a empresa pode manter lucros e preços das ações tão massivos. Com a crescente concorrência na indústria e as múltiplas restrições impostas pelo governo dos EUA, os tempos futuros podem ser difíceis para a empresa.

Os analistas de Wall Street, por outro lado, não acham que a empresa tenha com o que se preocupar.

O desempenho da Nvidia foi tão notável que os analistas do Goldman Sachs rotularam suas ações como “as mais importantes do planeta Terra”.

Para começar, a Nvidia, compreendendo a necessidade de uma solução alternativa, já começou a enviar chips alternativos para a China que não violam as regras impostas pelos EUA.

Além disso, a CFO Colette Kress afirmou que a China representava uma pequena porcentagem de sua base de clientes até agora. Então, mesmo se as coisas piorarem, espera-se que sua receita permaneça na mesma faixa neste trimestre atual.

Nvidia ultrapassa a Tesla como a ação mais negociada em Wall Street

Além de tudo, a Nvidia emergiu como o novo líder de atividade de negociação em Wall Street, destronando a gigante de veículos elétricos Tesla.

Com o otimismo em torno da inteligência artificial impulsionando sua ascensão meteórica, o volume médio diário de negociação da Nvidia nos últimos meses atingiu US$ 30 bilhões, enquanto a Tesla negociava US$ 22 bilhões por dia no mesmo período.

Esse intenso interesse destaca o papel cada vez mais crucial da Nvidia na tecnologia. Impulsionado pelas expectativas em torno de seus chips de inteligência artificial, o preço das ações da Nvidia disparou 40% em 2024.

Com uma capitalização de mercado agora ultrapassando US$ 1,7 trilhão, a Nvidia ocupa a posição de terceira empresa mais valiosa dos EUA, atrás apenas da Apple e da Microsoft.

É importante notar que a Nvidia controla aproximadamente 80% dos chips de IA de alto desempenho, conferindo-lhe uma influência sem igual na determinação da trajetória da adoção da inteligência artificial.