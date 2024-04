Macs da Apple receberão uma atualização com os novos chips M4 focados em inteligência artificial

Os queridos Macs da Apple receberão uma atualização de inteligência artificial (IA) com os novos chips M4. A notícia veio na última semana por meio de fontes internas familiarizadas com o projeto.

Embora não haja uma data de lançamento oficial, podemos esperar que os computadores atualizados cheguem ao mercado entre o final deste ano e o início de 2025.

A nova linha de produtos incluirá novos iMacs, MacBook Pros de 14 e 16 polegadas de alta qualidade, um MacBook Pro de 14 polegadas acessível e Mac Minis.

A série de chips M4 vem menos de um ano após o lançamento da série de chips M3. A Apple ainda não divulgou suas especificações detalhadas, então não podemos comentar o quanto ela é melhor do que esses chips M3.

Aqui está o que sabemos até agora:

Ele será lançado em três versões – Donan (básico), Brava (intermediário) e Hidra (topo de linha).

Todas as três versões, incluindo Donan, terão capacidades de IA superiores aos chips M3.

. Todas as três versões serão projetadas especificamente para integrar com o modelo mais recente do macOS que será anunciado na conferência anual de desenvolvedores da Apple em junho.

Motivo por trás dessa nova iniciativa

A pandemia forçou as pessoas a trabalharem/estudarem em casa e a necessidade de dispositivos próprios impulsionou significativamente as vendas ao redor do mundo. No entanto, desde então, as vendas globais de PCs têm diminuído gradualmente.

A Apple atingiu o pico de vendas em 2022, com US$ 383.285 bilhões. Logo em seguida, houve uma queda constante na demanda. No ano fiscal de 2023, as vendas de Macs totalizaram US$ 29.357 bilhões – uma queda de 27% em relação a 2022.

Naturalmente, isso pede uma nova iniciativa e uma nova gama de produtos que darão aos usuários motivos para investir em um novo PC. E em 2024, nada de novo pode ser completo sem um toque de IA. Daí os chips M4.

As ações da Apple recebem um impulso massivo

Na quinta-feira, as ações da Apple aumentaram 4,3%, atingindo um preço de US$ 175,04 – o maior aumento de preço em um único dia desde 30 de novembro de 2022, dando à empresa mais um motivo para comemorar.

Pode haver múltiplas razões para isso.

Para começar, foi um bom dia para todas as ações relacionadas à tecnologia , especialmente aquelas envolvidas com IA. O NASDAQ Composite subiu 1,77%.

O mercado também parece ter considerado a notícia do lançamento dos chips M4.

O interesse dos investidores de fundos hedge também teve um efeito. Segundo o analista do JPMorgan, Samik Chatterjee, “os investidores de fundos hedge estão cada vez mais se aproximando da oportunidade do ciclo de atualização de IA”.

Agora, se este ciclo de atualização começa com o iPhone 16 em setembro de 2024 ou o iPhone 17 em setembro de 2025, ainda é uma grande questão.

Certamente, o último ano foi difícil para a Apple. Primeiramente, o projeto de carros elétricos foi cancelado. Além disso, as baixas vendas de iPhones na China prejudicaram severamente a confiança de seus investidores. Como resultado, houve uma queda de 11% no valor de suas ações este ano. No entanto, agora, as coisas estão melhorando novamente.

No entanto, muita coisa permanece incerta, então provavelmente teremos que esperar até junho para a Apple fazer um anúncio oficial.