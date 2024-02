Mark Zuckerberg se reúne com o primeiro-ministro japonês para discutir desenvolvimento de IA

Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, reuniu-se recentemente com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. A reunião ocorreu durante uma viagem à Ásia para discutir sobre inteligência artificial (IA).

Portanto, no encontro foram destacados os esforços de Zuckerberg e da Meta para interagir com os líderes políticos asiáticos na pesquisa e desenvolvimento de IA.

Zuckerberg visita o Japão em meio ao crescente interesse asiático em IA

Na terça-feira, Zuckerberg conversou com o primeiro-ministro Kishida em Tóquio, o que descreveu como:

“conversa boa e produtiva sobre IA e o futuro da tecnologia.”

A visita de Zuckerberg aconteceu enquanto o governo japonês e a indústria tecnológica pressionam para acelerar o progresso da IA ​​para competir globalmente. Ademais, durante o ano passado, Kishida realizou reuniões com líderes da OpenAI, Nvidia, Microsoft e outras empresas para discutir o fortalecimento da infraestrutura e regulamentação de IA no Japão.

O país pretende preencher a lacuna entre os EUA e a China com relação a IA, ao mesmo tempo que aproveita a IA nos cuidados de saúde e na indústria transformadora.

No entanto, especialistas japoneses alertam que o Japão corre o risco de ficar para trás em termos de poder e talento computacional de IA. A discussão de Zuckerberg com o primeiro-ministro provavelmente envolveria a pesquisa de IA da Meta e como o Japão pode promover o seu ecossistema de IA.

A visita ocorre antes dos planos de Zuckerberg de viajar à Coreia do Sul para discutir IA com a Samsung e, potencialmente, com o presidente sul-coreano. Além disso, relatórios anteriores indicaram que Zuckerberg pretende visitar a Coreia do Sul até o final de fevereiro.

Espera-se que ele se encontre com o presidente da Samsung, Jay Y. Lee, para tratar sobre a Inteligência Artificial e, potencialmente, com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol. A Meta confirmou na semana passada que Zuckerberg estava planejando uma visita à Coreia do Sul como parte da divulgação na Ásia.

Cooperação vista como chave para a segurança

Um tema chave da viagem de Zuckerberg é a provável cooperação no desenvolvimento responsável da IA. Ademais, no início deste mês, a Meta anunciou princípios fundamentais para a construção de IA avançada.

A empresa enfatizou a transparência e a segurança no conteúdo gerado por IA e na sua recente disseminação generalizada nas suas plataformas de redes sociais.

A Meta, por meio de seu presidente de assuntos globais, Nick Clegg, disse que a empresa está comprometida em ajudar os usuários a entender quando o conteúdo de fotorrealismo é gerado por IA.

“Aplicamos rótulos “Imagined by AI” a imagens criadas por meio dos próprios recursos de IA da Meta. Mas pretendemos expandir a rotulagem de forma mais ampla à medida que a IA prolifera.”

Clegg adicionou:

Rotular o conteúdo, independentemente da fonte, permite que as pessoas identifiquem prontamente as criações de IA e façam julgamentos informados. Como a IA é mais experiente, a atribuição clara da IA ​​aumenta a confiança do usuário.

Para rotular o conteúdo de IA em escala, a Meta colaborou com parceiros para alinhar padrões técnicos para detectar quando a mídia é criada por IA. De acordo com Clegg:

“Os sinais universais nos permitirão identificar imagens de IA postadas no Facebook, Instagram e Threads.”

Com base na declaração de Clegg, a Meta pretende desenvolver a capacidade de analisar esses sinais de IA. Além disso, pretende aplicar rótulos de IA perfeitamente em todos os idiomas em seus aplicativos nos próximos meses.

À medida que a IA se torna mais poderosa, os líderes da Meta e da tecnologia reconhecem a necessidade de princípios partilhados sobre a mitigação dos riscos dos sistemas de IA.