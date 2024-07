Meta atualiza sua política de discurso de ódio para remover postagens que falam negativamente sobre os sionistas

A Meta está atualizando sua política sobre discurso de ódio para mudar a forma como a empresa lida com postagens relacionadas a sionistas.

Ficou decidida a remoção de todas as postagens que falam sobre sionistas de forma negativa. Somente aquelas que falam sobre o movimento em si terão permissão, já que se enquadram na categoria de “discurso político”.

As mudanças entrarão em vigor imediatamente, mas, dada a complexidade do assunto, a Meta disse que levará algum tempo para implementá-las com precisão.

A Meta decidiu mudar algumas de suas regras de conteúdo em torno do uso da palavra “sionista”, frequentemente usada de forma intercambiável para judeus e israelenses em discursos de ódio.

Na terça-feira, a empresa expandiu sua política atual para discursos de ódio e disse que qualquer postagem que use a palavra sionista junto com metáforas antissemitas ou retórica desumanizante acabará removida.

Postagens ameaçando-os com agressões físicas, zombando deles por terem uma doença, negando a existência e afirmando que governam o mundo ou controlam a mídia se enquadram nessa categoria.

Portanto, se um usuário for encontrado violando constantemente a política, sua conta será suspensa ou removida. Assim, somente postagens que realmente falem sobre o movimento político sem um tom negativo acabarão permitidas na plataforma.

Anteriormente, a política de discurso de ódio da empresa tratava a palavra sionista como um substituto para judeus e israelenses em apenas dois casos:

Se a postagem indicar explicitamente que as palavras estão sendo usadas de forma intercambiável

Se os sionistas forem comparados com ratos, uma comparação antissemita comum.

Embora essas disposições permaneçam em vigor, a Meta percebeu a necessidade de orientação política adicional para abordar as diferentes maneiras como se usa a palavra.

Como a Meta lidou com o problema do discurso de ódio?

Este não é um problema recente. Afinal, nos últimos anos, a empresa revisitou o uso indevido da palavra repetidamente até março deste ano, quando decidiu tomar uma medida mais definitiva.

Por isso, examinou a questão por meio de seu Fórum de Políticas e colaborou com vários especialistas externos para ver como as pessoas usam a palavra.

Um total de 145 partes interessadas de diversas origens, representando a sociedade civil e a academia da África, Ásia, América do Norte, Europa e Oriente Médio, foram consultadas no processo.

Embora seja impossível chegar a um consenso global sobre o uso correto da palavra, a pesquisa revelou que, quando ela é usada na plataforma, é principalmente em relação a conteúdo de ódio contra judeus e israelenses.

A Meta já disse várias vezes que não permite conteúdo que tenha como alvo um indivíduo ou um grupo com base em “características protegidas”, como raça, nacionalidade, religião e sexo, entre outros fatores.

Isso não quer dizer que os usuários não tenham a liberdade de expressar suas opiniões. No entanto, as palavras que eles escolhem para expressar essas opiniões e a maneira como as enquadram fazem toda a diferença.

Dando um exemplo, a empresa explicou que não permitirá uma publicação que diga “Pessoas da ‘religião X’ são estúpidas”, mas permitirá uma publicação que diga “Apoiadores do ‘movimento político X’ são estúpidos”.

O único obstáculo – Comparação Criminal

Enquanto o resto do assunto ficou resolvido, uma pequena confusão permanece, ou seja, como lidar com a comparação entre sionistas e criminosos. Para cada “característica protegida”, a comparação com criminosos é estritamente proibida.

No entanto, as empresas observaram que às vezes as comparações se dão com o governo, militares ou outros grupos.

Por exemplo, a frase “The Americans” é uma frase frequentemente usada para se referir ao governo americano. Nesse caso, o discurso é simplesmente político e não odioso.

Então, quando se usa o termo “sionista” em um contexto similar, a Meta não tem certeza de como lidar com isso. Ela está esperando que o Oversight Board compartilhe suas percepções sobre o assunto.

Considerações Finais

Fazer mudanças em uma política é uma coisa, mas garantir que ela seja implementada é outra. Então a empresa acrescentou no final que não se pode esperar que essas mudanças aconteçam da noite para o dia. O Twitter (X) também vem rotulando tweets como discurso de ódio desde abril do ano passado.

A Meta usa tecnologia e revisores de conteúdo humanos para monitorar postagens em sua plataforma, mas eles vêm com limitações. Então, implementar essas políticas, especialmente com tais nuances, será desafiador. Em suma, levará tempo e muita tentativa e teste para acertar.