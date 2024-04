Meta decide encerrar Threads na Turquia a partir de 29 de abril

Na segunda-feira a Meta anunciou que decidiu temporariamente encerrar o Threads na Turquia a partir de 29 de abril para cumprir uma ordem provisória da Rekabet Kurumu/Autoridade de Concorrência Turca (TCA).

Sabemos que isso será muito decepcionante para muitas pessoas na Turquia que interagem no Threads com sua comunidade. Estamos tomando todas as medidas possíveis para minimizar qualquer interrupção.

Meta também garantiu que essa medida não terá impacto no funcionamento do Facebook, Instagram e WhatsApp no país. Além disso, o Threads continuará operando em todos os outros países como de costume.

No mês passado, a TCA emitiu uma ordem provisória contra o Meta, pedindo que o grupo parasse de compartilhar dados entre o Instagram e o Threads. Fazer isso permitiu que a empresa abusasse de sua posição dominante no mercado.

Isso não é um problema novo, no entanto.

Anteriormente, em 2022, a Turquia impôs uma multa massiva de US$ 18,6 milhões ao Meta por combinar dados de usuários entre Facebook, WhatsApp e Instagram.

Logo em seguida, a TCA anunciou em janeiro que estaria impondo uma multa adicional de US$ 160.000 por dia que o Meta não cumprisse sua ordem anterior.

Então, em dezembro de 2023, o Meta novamente vinculou o Instagram e o Threads, o que desencadeou outra investigação da TCA, concluída no mês passado.

O relatório disse que o Meta já está operando há muitos anos e tem uma base de usuários diversificada. Naturalmente, é a escolha preferida da maioria dos anunciantes, o que deixa os concorrentes da Meta com muito poucos negócios.

Isso aumentou a barreira para entrar na indústria. Portanto, quando o Meta combina seus serviços, ele aumenta sua dominância de mercado, tornando mais difícil para os outros competirem.

Quando emitiram a primeira ordem, o Meta agiu para resolver o problema. Eles enviaram uma notificação aos usuários, explicando como compartilham informações entre as três plataformas.

Entretanto, a TCA julgou a ação do Meta como insuficiente e não transparente. Além disso, eles projetaram a notificação para orientar os usuários a aprovar o compartilhamento de dados. Por conta disso, eles lançaram uma investigação separada e impuseram uma multa de 4,8 milhões de liras (US$ 148.000).

Portanto, desta vez, a empresa é forçada a encerrar seus serviços de Threads até que encontrem uma solução. O Meta disse, no entanto, que não concorda com a ordem provisória. A empresa acredita que seus negócios estão em conformidade com todas as leis turcas.

Enquanto isso, o Meta decidiu trabalhar em conjunto com a TCA para encontrar uma solução comum ou apelar contra sua decisão, se necessário.

Que opção os usuários têm?

A empresa notificará todos os usuários do Threads na Turquia sobre o encerramento por meio de uma notificação no aplicativo antes de 29 de abril. Em seguida, eles terão a opção de excluir completamente seu perfil ou desativá-lo temporariamente.

As pessoas que optarem por desativar sua conta poderão baixar seus dados do aplicativo por meio da ferramenta ‘Baixar suas informações‘ a qualquer momento. No entanto, está tudo bem se você não quiser baixar, pois assim que o Threads retomar as operações na Turquia, todas as suas postagens serão visíveis na plataforma novamente.

Threads & suas controvérsias

Esta não é a primeira vez que o Threads se envolve em polêmicas. Quando foi lançado pela primeira vez, houve muitas preocupações com sua privacidade, tanto que seu lançamento foi adiado na União Européia (UE).

A UE é conhecida por suas rigorosas políticas de privacidade. Por exemplo, sempre que um novo aplicativo é lançado, é necessário enviar uma divulgação obrigatória para o aplicativo no iOS.

Foram necessários 6 meses de negociação para o Meta Threads finalmente ser lançado na UE em dezembro de 2023.

Acontece que a divulgação do Meta para o Threads revelou que ele coletará dados altamente sensíveis do usuário, como registros de saúde e financeiros, localização, contatos, histórico digital e muito mais.

Anteriormente, o Threads estava inerentemente ligado à sua conta do Instagram e você não podia excluir sua conta do Threads sem excluir também seu Instagram.

Veja o que aconteceu com o Threads do Meta desde o seu lançamento: