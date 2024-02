Meta decide formar uma equipe para prevenir a interferência da IA nas eleições da União Europeia

O Meta, proprietário do Facebook e Instagram, decidiu formar uma equipe para combater a propagação de desinformação por meio da inteligência artificial durante as próximas eleições da União Europeia (UE), de 6 a 9 de junho.

À medida que as eleições se aproximam, ativaremos um Centro de Operações Eleitorais para identificar possíveis ameaças e implementar medidas de mitigação em tempo real.

– Marco Pancini, chefe de assuntos da UE do Meta

O Meta já colabora com 26 agências de verificação de fatos em toda a UE, cobrindo 22 idiomas. Como uma medida adicional para as eleições, a empresa decidiu adicionar mais três agências independentes da França, Eslováquia e Bulgária.

Especialistas dentro da empresa, incluindo profissionais de engenharia, operações, jurídico, moderação de conteúdo, pesquisa e ciência de dados, comporão a equipe. Juntos, eles irão monitorar o tipo de conteúdo postado em suas plataformas e farão o possível para conter a desinformação por meio do abuso da inteligência artificial.

Este anúncio vem pouco depois de o Secretário de Estado James Cleverly declarar que muitas pessoas certamente usarão a inteligência artificial para influenciar as eleições deste ano.

Mas esta declaração não tem nada a ver com a iniciativa da Meta. Esse plano foi estabelecido anteriormente e, de fato, em 15 de fevereiro, durante a Conferência de Segurança de Munique, o Meta assinou um acordo com outras 19 grandes empresas de tecnologia. Nesse acordo, elas se comprometeram a implementar medidas de segurança mais eficazes para impedir que conteúdos editados com IA enganem os eleitores.

Essa iniciativa foi tomada considerando que, este ano, mais de 4 bilhões de pessoas em mais de 40 países estarão votando. Países altamente povoados como Índia, EUA e Reino Unido estão todos realizando eleições importantes.

A única limitação aqui é que eles não afirmaram que as postagens contendo desinformação serão excluídas. Em vez disso, eles planejam apenas reduzir sua visibilidade e adicionar uma etiqueta.

Mas, por outro lado, a empresa também está planejando regulamentar os anúncios postados em sua plataforma durante o período eleitoral. Por exemplo, Pancini afirmou que a plataforma não permitirá que anúncios antecipem prematuramente os resultados da votação ou questionem a legitimidade do processo ou método eleitoral.

Apesar de questionado sobre o assunto, o Meta ainda não emitiu uma declaração oficial sobre planos semelhantes para as eleições nos EUA e no Reino Unido este ano.

É importante observar que o Meta não é o único a tomar medidas para proteger as eleições contra desinformação. A OpenAI, Adobe e Microsoft também prometeram manter a inteligência artificial longe das eleições. O TikTok também declarou em fevereiro que cada um dos 27 membros da UE terá seus próprios “Centros Eleitorais” no idioma local, nos quais podem compartilhar informações autênticas sobre a eleição.

Planos do Meta para rotular imagens geradas por IA

O Meta também está desenvolvendo ferramentas que irão detectar e rotular automaticamente imagens geradas por IA. Especialmente aquelas feitas usando plataformas populares de IA como Adobe, Microsoft, Midjourney e OpenAI.

A empresa já faz isso para imagens geradas por suas próprias ferramentas de IA. Marcadores visíveis e invisíveis são adicionados a esse conteúdo.

O objetivo final é implantar esses recursos no Facebook, Instagram e Threads.

A única limitação no momento é que não há um indicador incorporado em vídeos e áudios gerados por IA que a Meta possa usar para fins de rotulagem. Além disso, hackers experientes podem tentar remover a marca d’água de conteúdos de mídia manipulados.

Para combater isso, a Meta em breve vai lançar uma opção para que os usuários declarem se estão usando conteúdo gerado por IA ao postar e está trabalhando para tornar mais difícil para os malfeitores online removerem os rótulos.

Por que a preocupação com o efeito da IA nas eleições?

O boom da IA nos últimos anos tem sido uma faca de dois gumes. Enquanto, por um lado, beneficiou indivíduos e indústrias, por outro lado, alimentou intensamente a disseminação de desinformação.

Agora que é possível criar imagens realistas em segundos, apenas com um prompt de texto, é muito mais fácil influenciar os eleitores ou manchar a imagem de um candidato. Por exemplo, no ano passado, um vídeo manipulado supostamente mostrando Joe Biden tocando inadequadamente sua neta adulta se tornou viral.

Conteúdos como este podem impactar negativamente as chances de um candidato na votação. Portanto, essa iniciativa da Meta é um passo bem-vindo para manter as eleições justas e ajudar os eleitores a fazerem julgamentos claros. Mas não está claro quão eficaz será sem um sistema de verificação externo.