Meta é acusada de violar leis de concorrência por seu novo modelo de pagamento ou consentimento

A Meta está sendo criticada mais uma vez por supostamente violar o DMA em seu modelo de pagamento ou consentimento lançado no ano passado.

Este modelo oferece aos usuários duas opções: dar consentimento ou pagar para impedir que seus dados acabem usados ​​na criação de anúncios.

A UE diz que esse modelo busca “consentimento forçado” e não dá aos usuários nenhuma escolha real. Mas a Meta, por outro lado, argumenta que esse modelo não vai contra o DMA.

A Meta enfrenta problemas com a UE novamente, e desta vez por violar suas regras de concorrência com seu mais recente modelo de “pagamento ou consentimento”. Isso porque o modelo força os usuários a pagar para não ter seus dados rastreados.

O modelo acabou lançado no final do ano passado, aparentemente para cumprir as regras de privacidade de dados da UE.

O objetivo da taxa (€ 12,99 ou US$ 14 por mês) é simples: você paga para não ter seus dados pessoais usados ​​para fins publicitários.

E se você optar por não pagar, não terá outra opção a não ser deixar a empresa usar seus dados para criar anúncios personalizados para você em TODAS as plataformas da Meta.

Em suma, se alguma coisa parece consentimento forçado, isso não parece livre-arbítrio. É exatamente isso que a UE disse em sua declaração também.

‘Esta escolha binária força os usuários a consentir com o (uso) de seus dados pessoais e não fornece a eles uma versão menos personalizada, mas equivalente, das redes sociais da Meta.’ – The DMA

Em termos simples, a UE considera que os clientes que não querem pagar também devem ter acesso a um serviço semelhante que pelo menos utilize “menos” dos seus dados pessoais para fins publicitários.

As conclusões da UE são provisórias e ainda não há um julgamento a ser feito. No entanto, se descobrir que a Meta realmente violou suas regras de concorrência, ela estará sujeita a uma multa de até 10% de seu faturamento anual global. Com base em relatórios de 2023, isso seria aproximadamente US$ 13,5 bilhões, ou £ 10,5 bilhões.

A Meta rejeitou todas as alegações feitas pela UE e disse que seu modelo de pagamento ou consentimento está em conformidade com o DMA. Além disso, também afirmou que o mesmo está em conformidade com a orientação do mais alto tribunal da Europa.

Então, por enquanto, decidiu colaborar com a agência e encontrar uma solução mutuamente benéfica para isso. A investigação deve ser concluída em março do ano que vem. Mas com a intervenção da Meta, podemos esperar um fechamento rápido.

A Meta não é a única na mira, isso porque, há apenas uma semana, a Apple enfrentou uma situação semelhante na UE. Ela decidiu realizar o lançamento do Apple Intelligence, iPhone Mirroring e melhorias no SharePlay da Apple na região da UE, temendo riscos à privacidade do usuário e à segurança de dados sob o DMA.

Meta Vs UE

A Meta vem tendo problemas com a UE há algum tempo.

No mês passado, a empresa enfrentou investigações da UE por usar dados de usuários para treinar seus modelos de IA.

Da mesma forma, em maio, o Facebook e o Instagram (ambos de propriedade da Meta) acabaram criticados por não fazerem o suficiente para garantir a segurança infantil em suas plataformas.

E em março, a Meta, junto com a Apple, foram avisadas sobre suas novas estruturas de taxas. De acordo com a reclamação, tais taxas de serviço e práticas iam contra o Digital Markets Act (DMA).

DMA significa Digital Markets Act. Em suma, trata-se de uma nova lei que entrou em vigor em março e visa manter um mercado justo e favorável à competição.

O regulamento também exige que grandes empresas como a Meta e a Apple, que controlam uma parcela maior do setor, ofereçam mais opções aos usuários e permitam que seus rivais prosperem.