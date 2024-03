Meta é acusada de violar o GDPR ao operar um grande negócio de processamento de dados

A Meta (antigo Facebook) enfrentou acusações de conduzir uma operação ilegal ao coletar dados de milhões de usuários na Europa através do Facebook e Instagram sem obter seu consentimento.

A acusação vem da Organização Europeia do Consumidor (BEUC) – um grupo de 45 entidades de direitos do consumidor. Destas, 8 grupos estão apresentando uma queixa contra a empresa às respectivas autoridades nacionais de proteção de dados.

Esses 8 grupos estão sediados na Espanha, República Tcheca, França, Eslovênia, Eslováquia, Noruega, Grécia e Dinamarca.

O GDPR é uma conhecida lei europeia de privacidade que disponibiliza a privacidade de dados a todos os cidadãos sem nenhum custo adicional.

Contudo, esta não é a primeira vez que o grupo Meta é atacado por coletar dados do usuário. Apenas algumas semanas atrás, vários grupos de direitos do consumidor acusaram a empresa de violar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) com sua barreira de privacidade.

A princípio, a Meta buscou monetizar a privacidade ao introduzir um modelo de assinatura mensal, forçando os cidadãos a pagarem caso não desejem que seus dados sejam rastreados.

O serviço é precificado em €9,99 por mês para aqueles que acessam os aplicativos do Meta através do navegador e €12,99 por mês para aqueles que usam os aplicativos móveis Android ou iOS.

A proteção de dados é um direito humano para todos, não uma funcionalidade premium reservada para os ricos. Nossa esperança é que as queixas possam provocar mais escrutínio regulatório no nível europeu.

– Porta-voz da Autoridade Norueguesa de Proteção de Dados

Segundo relatos, as autoridades estão muito preocupadas com a forma como a Meta está conduzindo seus negócios na região.

Além disso, o grupo também acusou a empresa de rastrear detalhes desnecessários, como o estado emocional do usuário, vício (ou susceptibilidade a qualquer vício), orientação sexual, entre outros. Segundo o grupo, todas essas informações alimentam a indústria de publicidade online.

O que a Meta tem a dizer sobre essa questão?

A Meta negou todas essas alegações. Porém, a empresa, como sempre, confirmou que leva a privacidade de dados e todas as leis de consumidores europeias muito a sério.

Na verdade, eles têm trabalhado de perto com todos os legisladores e formuladores de políticas da Europa. Sendo que, o objetivo é garantir que estão seguindo as melhores práticas quando se trata de privacidade do usuário.

Em resumo, a empresa está sob rigorosa vigilância das leis e grupos europeus desde 2019. E com a queixa apresentada na quinta-feira (29/02), espera-se que a situação piore para ela.

Na última vez em que essas acusações surgiram, a empresa afirmou ter implementado o modelo de assinatura para seguir rigorosamente as regulamentações da União Europeia.

Em janeiro do ano passado, as autoridades impuseram uma multa de €390 milhões ao grupo Meta. O motivo foi orientar os usuários a abandonarem a plataforma caso não desejassem ter seus dados rastreados. Isso, de acordo com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, era ilegal. Segundo a empresa, o modelo de assinatura era mais sobre encontrar uma solução para os problemas e menos sobre gerar receita.

Além de tudo, em maio de 2023, as autoridades impuseram uma multa de €1,2 bilhão à empresa por sua transferência de dados de usuários da União Europeia do Facebook para servidores nos Estados Unidos.

Até agora, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda disse que ainda não recebeu reclamações. As respectivas autoridades de proteção de dados examinariam a situação antes de encaminhá-la para a DPC.