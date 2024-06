Meta é forçada a adiar planos de uso de dados de usuários da UE para treinamento em IA

A Meta planejava utilizar dados de usuários da UE, os quais estariam disponíveis publicamente no Instagram e no Facebook, para treinar os seus modelos de IA.

Isso teria ajudado a empresa a compreender seu idioma, cultura e tendências locais e a oferecer uma experiência personalizada aos usuários dessa região.

No entanto, muitos reguladores europeus levantaram preocupações contra este processo e pediram à Meta que travasse os seus planos até uma nova revisão.

A Meta AI foi criada para lançar um programa onde a Meta usaria os dados de usuários da União Europeia e do Reino Unido para treinar seus modelos de IA. No entanto, a empresa se viu obrigada a fazer uma pausa nisso.

A empresa estava preparada para lançar o Meta AI, então, os usuários acabaram notificados sobre isso e as mudanças deveriam entrar em vigor em 26 de junho. Mas as coisas tomaram um rumo amargo para a big tech.

Tudo começou com um grupo de defesa chamado NOYB apresentando uma queixa contra a Meta AI às autoridades da Áustria, França, Bélgica, Grécia, Alemanha, Itália, Irlanda, Países Baixos, Polônia, Noruega e Espanha.

Aqui estão as objeções levantadas

Em vez de pedir permissão explícita aos usuários para usar seus dados, a Meta simplesmente adicionou a opção “opt-out”.

A notificação acabou enviada junto com notificações regulares do Facebook, como aniversários e novas curtidas e comentários. Portanto, há uma grande chance de que os usuários a percam completamente. E se o fizerem, não saberão que podem optar por não compartilhar seus dados.

A opção “opt-out” em si não se mostrou tão simples. Isso porque o usuário tinha que preencher um formulário de objeção, explicando porque não queria que seus dados fossem processados ​​e cabia à Meta decidir se queria aceitá-los.

A empresa até acreditou que suas ações eram totalmente legais e citou o “interesse legítimo” como base para isso. Mas acontece que não é assim que funciona.

A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC), agindo em nome de todos os outros reguladores, pediu à empresa que adiasse os seus planos.

Uma objeção semelhante também foi levantada pelo Gabinete do Comissário de Informação (ICO) do Reino Unido, que pediu à Meta que pisasse no freio até que pudesse satisfazer suas preocupações.

A decisão da Meta e a resposta dos reguladores a ela

Embora a Meta tenha concordado em atender ao pedido dos reguladores, ela não está muito satisfeita com esta medida. Aliás, a corporação afirmou mesmo que atrasar a formação em IA seria um enorme revés para a UE e causaria mais atrasos na transferência dos benefícios da IA ​​para a Europa.

A empresa está ainda mais chateada pelo fato de já ter discutido este projeto com as DPAs europeias em março e ter incorporado o feedback que deram. A Meta estava realmente sendo cautelosa desta vez.

Ela prometeu usar apenas informações disponíveis publicamente, como postagens e comentários, e evitar bate-papos privados.

Também garantiu que nenhum dado de usuários menores de 18 anos participaria no processo.

Portanto, ser solicitado a pausar o projeto depois de todo esse tempo e de tantos cuidados não faz sentido para eles.

A Meta planejou usar esses dados para oferecer aos cidadãos da UE uma experiência personalizada. Esses dados teriam ajudado a compreender melhor o idioma, a cultura e as tendências locais. Na sua ausência, os utilizadores da UE obteriam apenas uma “experiência de segunda categoria”.

A DPC, por outro lado, está muito feliz com a decisão da Meta. Além disso, disse que continuará a “se envolver” com a empresa até que encontrem uma saída mutuamente benéfica.

O diretor-executivo de risco regulatório da ICO, Stephen Almond, compartilhou sentimentos semelhantes. Ele disse que é ótimo que a Meta tenha abordado suas preocupações e esteja disposta a pausar o programa até uma nova revisão.

Almond também disse que essas regras não são apenas para a Meta. Todos os principais desenvolvedores de IA generativa estarão sujeitos a tipos semelhantes de monitoramento.

Ele acrescentou que, embora a IA generativa possa ser verdadeiramente transformadora, é importante que as pessoas possam compreendê-la e ter a certeza de que a sua privacidade será respeitada.

Max Schrems, presidente da NOYB, também saudou a notícia, mas disse que o trabalho não está concluído aqui. Ele continuará monitorando as atividades da Meta.

“Até o momento não há nenhuma mudança oficial na política de privacidade da Meta, o que tornaria este compromisso juridicamente vinculativo. Os casos que apresentamos estão em andamento e precisarão de uma determinação”, acrescentou.

Resta saber como toda esta situação irá evoluir e se as partes conseguirão chegar a um meio-termo.