Meta encara investigação da UE por uso de dados de usuários para treinamento de IA

A Meta enfrenta pressão da UE mais uma vez. Desta vez, a exigência é que empresa faça uma mudança em sua política de privacidade que lhe permitirá usar dados de usuários para treinar seus modelos de IA.

O assunto foi levantado pelo grupo de defesa NOYB (None of Your Business), que apresentou 11 reclamações contra a empresa.

Se for considerada culpada, a Meta terá que pagar multa de até 4% do seu faturamento anual total.

A Meta negou qualquer irregularidade e disse que tudo o que faz está em conformidade com as leis da UE.

A Meta mais uma vez teve problemas com a UE. Isso porque na quinta-feira (6 de junho), 11 reclamações foram feitas contra a empresa por propor certas mudanças de política que lhe permitiriam usar dados de usuários para treinar seus modelos de IA sem a necessidade de consentimento.

As mudanças estavam previstas para ocorrer a partir de 26 de junho. Isto não só vai contra as diretrizes da UE, mas colocaria em risco anos de postagens, imagens privadas e dados de milhões de usuários da big tech.

As reclamações foram apresentadas pelo grupo de defesa NOYB (None of Your Business) em 11 países, são eles:

Áustria

Grécia

Alemanha

Irlanda

Itália

Bélgica

França

Noruega

Espanha

Ademais, o grupo instou cada um dos órgãos nacionais de vigilância da privacidade a tomar medidas imediatas contra a Meta.

Empresa não esclareceu como usará os dados

O problema é que, como a Meta não deixou claro para que esses dados seriam usados, seu palpite é tão bom quanto o meu. Eles podem ser usados para algo tão simples como treinar um chatbot, ou tão perigoso quanto direcionar agressivamente os usuários com anúncios personalizados. Ninguém realmente sabe.

Outra preocupação: a Meta disse que pode disponibilizar os dados de seus usuários a terceiros. Em suma, isso significa que qualquer pessoa no mundo com um pouco de dinheiro para pagar à empresa pode ter acesso aos seus dados privados.

“A Meta está basicamente dizendo que pode usar ‘qualquer dado de qualquer fonte para qualquer finalidade e disponibilizá-lo para qualquer pessoa no mundo’, desde que seja feito por meio de ‘tecnologia de IA’.” – Max Schrems, fundador da NOYB

No entanto, é importante notar que a Meta lançou um formulário online no ano passado, que dá aos usuários a opção de excluir dados pessoais do treinamento de IA da Meta.

Isso parece um pouco com o que a Microsoft tentou fazer com o Windows Recall, dando aos usuários a opção de desativá-lo depois de anunciar que o recurso viria ativado por padrão.

O que a Meta tem a dizer sobre isso?

A Meta negou todas as acusações feitas pela NOYB. Ademais, a empresa referiu-se a um de seus antigos blogs, datado de 20 de maio, e disse que só usa dados licenciados e disponíveis publicamente para treinar seus modelos de IA.

Um porta-voz da empresa também disse que as práticas da Meta estão totalmente alinhadas com as regras e regulamentos da UE. No entanto, o que é interessante é que a Meta mencionou anteriormente que tem um “interesse legítimo” em usar dados de pessoas para treinamento em IA.

A NOYB argumentou que uma decisão judicial de 2021 já deixou claro que nenhum interesse legítimo de empresa pode ser usado como desculpa para anular o direito dos usuários à segurança dos dados.

A UE ainda não respondeu à denúncia apresentada pela NOYB. Mas se a Meta acabar considerada culpada, terá que pagar uma multa de até 4% do seu faturamento anual total.

Meta vs UE

Operar em países europeus tem sido um grande desafio para a Meta ultimamente. Pois a UE está apresentando leis rigorosas, uma após a outra, e a empresa enfrenta problemas jurídicos quase todas as semanas. Só para exemplificar:

No mês passado, a UE lançou uma investigação contra dois populares produtos da Meta, o Instagram e o Facebook, por não fazerem o suficiente para proteger os utilizadores menores nas suas plataformas.

Da mesma forma, em abril deste ano, a UE lançou uma investigação contra um grupo de empresas tecnológicas, incluindo a Meta, por alegadamente utilizarem práticas anticoncorrenciais.

Além do mais, a Meta já está enfrentando um processo da escritora Sarah Silverman por usar livros publicados com direitos autorais para fins de treinamento em IA. Aparentemente, a Meta fez isso apesar do conhecimento legal das consequências.

Em suma, incidentes semelhantes continuam acontecendo a cada poucos meses com quase todas as grandes empresas de IA, o que apenas indica que há algo inerentemente errado com a estrutura da indústria de IA.

Por enquanto, fique ligado para mais informações; voltaremos com uma atualização quando a UE responder às reclamações da NOYB.