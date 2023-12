Meta finalmente torna padrão as mensagens criptografadas para bate-papo do Facebook, Messenger e Instagram

Sete anos depois que a Meta (na época conhecida como Facebook) começou a trabalhar nisso, a criptografia ponta a ponta está finalmente se tornando padrão nas plataformas de mensagens da empresa.

Loredana Crisan, chefe do Messenger, anunciou em uma postagem no blog da Meta que, por padrão, todos os bate-papos e chamadas no Facebook e no Messenger agora serão criptografados de ponta a ponta.

O recurso também está sendo implementado no chat do Instagram, garantindo assim duas grandes plataformas de comunicação. No entanto, a jornada da Meta para implementar a criptografia padrão de ponta a ponta foi repleta de desafios, incluindo a pressão das autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei.

Desafios da Meta para implementar criptografia de ponta a ponta

Foi em 2016 que o Facebook (agora Meta) começou a trabalhar na implantação de criptografia ponta a ponta em seus diversos aplicativos de comunicação. No mesmo ano, a empresa concluiu a implementação da criptografia ponta a ponta como recurso padrão no WhatsApp. No entanto, o restante do conjunto de aplicativos de comunicação da empresa teve que esperar.

As mensagens criptografadas já haviam sido introduzidas no Messenger em 2016, mas apenas de forma opcional.

Em 2019, o CEO Mark Zuckerberg apresentou um plano para reforçar a proteção da privacidade no WhatsApp, Facebook e Instagram. Isso diante do crescente escrutínio das práticas de dados do Facebook.

Zuckerberg prometeu que a empresa lançaria recursos padrão de criptografia ponta a ponta em todos os seus aplicativos de mensagens. Então, o Instagram começou a testar a criptografia opcional de mensagens de ponta a ponta em 2021.

Apesar de a gigante da tecnologia ter dobrado suas apostas em tecnologias de privacidade e segurança em 2019, o caminho foi longo e lento.

Quando a Meta finalmente anunciou o lançamento da criptografia ponta a ponta como recurso padrão na quarta-feira, a empresa esclareceu sobre as dificuldades que enfrentou ao longo do caminho.

Messenger foi praticamente refeito para incluir mensagens criptografadas

Só para exemplificar os desafios, para que o Messenger adotasse como padrão mensagens criptografadas de ponta a ponta, a plataforma teve que ser reformulada em grande escala.

Chamando-a de a maior atualização que o Messenger recebeu desde o seu lançamento em 2011, Loredana Crisan destacou que os recursos do aplicativo tiveram que ser reconstruídos do zero.

Jon Millican, engenheiro de software da equipe de privacidade que trabalhou no Messenger, destacou que a mudança foi mais do que apenas migrar os dados dos usuários.

Estamos tendo que mudar fundamentalmente uma série de suposições com as quais eles trabalham quando usam o produto. Jon Millican

Além dos desafios técnicos, a Meta também encontrou oposição quanto à implementação do recurso de segurança. Isso porque grupos de defesa das vítimas e autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei alegaram que a encriptação de ponta a ponta dificultaria investigações policiais cruciais ao restringir a supervisão necessária.

No entanto, a empresa manteve-se firme no seu objetivo de garantir a proteção da privacidade nas suas plataformas de comunicação. E ela cumpriu a sua promessa, apesar dos desafios.

Preocupações com as mensagens criptografadas

Apesar da crescente importância e demanda por recursos de proteção de privacidade em aplicativos de mensagens, a decisão da Meta de introduzir mensagens criptografadas por padrão no Messenger e no Instagram tornou-se um tema de debate.

Por um lado, é crucial para a segurança das minorias, dos jornalistas, dos defensores dos direitos humanos e dos dissidentes políticos. Ao tornar as mensagens ininteligíveis, exceto para os dispositivos do remetente e do destinatário, o recurso ajuda a proteger esses grupos de governos autoritários.

Por outro lado, as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei têm-se oposto historicamente ao crescente foco da Meta nas tecnologias de proteção da privacidade.

Em 2019, a gigante da tecnologia entrou em confronto direto com o Departamento de Justiça (DoJ). Pois William Barr, o procurador-geral da época, apelou à Meta para adiar os esforços.

As mensagens criptografadas podem ajudar “criminosos perigosos a ocultar suas comunicações e atividades por trás de um escudo digital essencialmente impenetrável”, argumentou Barr durante um discurso em julho deste ano.

As agências de aplicação da lei insistem que as empresas de tecnologia só devem permitir que funcionários autorizados usem mensagens criptografadas. Porém, segundo especialistas em segurança, os criminosos sempre encontrariam uma forma de utilizar uma tecnologia liberada exclusivamente para determinados usuários autorizados.