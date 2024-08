Meta pagará um valor recorde de US$ 1,4 bilhão para encerrar processo sobre dados de reconhecimento facial no Texas

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Após uma longa batalha legal, o Procurador-Geral do Texas, Ken Paxton, finalmente resolveu o processo movido contra a Meta.

movido contra a Meta. A Meta concordou em pagar um valor de US$ 1,4 bilhão ao longo dos próximos 5 anos. Este é o maior acordo já alcançado por um único estado contra uma empresa.

ao longo dos próximos 5 anos. Este é o maior acordo já alcançado por um único estado contra uma empresa. A Meta lançou em 2011 um recurso chamado “tag”, que permitia escanear e estudar imagens faciais. Esse recurso estava ativado por padrão, o que não apenas representava um problema de privacidade, mas também ia contra as leis do Texas.

O processo de privacidade movido pelo Procurador-Geral do Texas, Ken Paxton, contra a Meta finalmente chegou ao fim. A Meta concordou em pagar um acordo de US$ 1,4 bilhão.

Vale destacar que essa é a maior quantia obtida por um único estado contra uma empresa. O valor do acordo será pago ao longo dos próximos 5 anos.

No entanto, como parte do acordo, a Meta não admitiu qualquer irregularidade. Em vez disso, a empresa descontinuou o recurso (o que fez em 2021) e deletou todos os dados de escaneamento facial que havia armazenado ao longo dos anos. Embora não haja uma contagem oficial da quantidade de imagens armazenadas pela Meta, certamente são mais de um bilhão.

Este acordo histórico demonstra nosso compromisso em enfrentar as maiores empresas de tecnologia do mundo e responsabilizá-las por violar a lei e os direitos de privacidade dos texanos.

– Ken Paxton, Procurador-Geral do Texas.

Sem dúvida, Paxton está muito satisfeito com a decisão. Ele afirmou ainda que qualquer abuso contra os texanos não será tolerado e que será combatido com toda a força.

Por outro lado, a Meta emitiu uma resposta altamente diplomática, afirmando que estava satisfeita em resolver a questão e que irá explorar futuras oportunidades de investimento no Texas, incluindo o desenvolvimento potencial de data centers.

Histórico do processo

Tudo começou em 2011, quando a Meta (então conhecida como Facebook) lançou um recurso de “tag” que permitia ao seu software escanear e estudar os rostos dos usuários em suas imagens no Facebook para que pudesse organizar as fotos corretamente.

Embora a intenção por trás dessa iniciativa possa parecer inocente, o problema era que esse recurso estava ativado por padrão para todos os usuários. O problema é semelhante ao que as pessoas enfrentaram com o Windows Recall da Microsoft quando foi anunciado pela primeira vez.

No geral, a iniciativa da Meta violava claramente o estatuto estadual de 2009 que regulamenta o uso de dados biométricos e a Lei de Práticas Comerciais Enganosas do estado. Basicamente, a Meta deveria informar expressamente as pessoas e obter seu consentimento antes de coletar dados biométricos, como imagens faciais.

Portanto, em 2022, Paxton finalmente processou a Meta por suas práticas. Ele fez o anúncio durante uma coletiva de imprensa realizada em frente ao tribunal no centro de Marshall. O caso se arrastou desde então e agora finalmente chegou a uma conclusão.