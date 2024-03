Meta processa ex-vice-presidente por roubo de segredos comerciais e por compartilhá-los com seu novo empregador

O grupo Meta está processando seu ex-vice-presidente de infraestrutura por supostamente roubar dados da empresa. Os dados roubados incluem relatórios de recursos humanos, informações de fornecedores da empresa e detalhes sobre os data centers da empresa.

O acusado foi identificado como Dipinder Singh Khurana, também conhecido como T.S. Khurana, que esteve na empresa por 12 anos.

No entanto, no ano passado, em junho, ele deixou subitamente seu emprego e aceitou um cargo como vice-presidente de operações de cadeia de suprimentos em uma nova startup. Observa-se que a ação judicial não mencionou o nome da nova empresa do acusado.

Logo após sua saída, a equipe de monitoramento interno do Meta percebeu que algo estava errado. Eles descobriram que, durante seu período de aviso prévio, Khurana transferiu grandes quantidades de dados para suas contas pessoais do Google Drive e Dropbox. Ele também transferiu alguns arquivos diretamente para uma pasta com o nome de sua nova empresa.

Então, em 29 de fevereiro, o Meta entrou com uma ação contra Khurana em um tribunal estadual da Califórnia por sua conduta “descaradamente desleal”.

Cinco acusações foram feitas contra Khurana, o acusado:

Violação de conduta

Violação de dever fiduciário

Violação do dever de lealdade

Enriquecimento injusto

Violação das leis de crimes de computador da Califórnia

O grupo Meta está bastante enfurecido porque, apesar de ter recebido uma compensação substancial e o título prestigioso de vice-presidente, Khurana traiu seu antigo empregador. Curiosamente, recentemente acusaram um ex-funcionário do Google de roubar segredos comerciais da empresa.

O Meta leva esse tipo de conduta gravemente antiética a sério. Continuaremos trabalhando para proteger informações confidenciais sobre negócios e funcionários.

– Porta-voz do Meta

O que exatamente Dipinder Khurana roubou?

Os dados roubados incluem documentos de recursos humanos consistindo em detalhes de folha de pagamento, arquivos de recrutamento, compensação e dados de desempenho.

A posição de Khurana dentro do Meta lhe deu acesso a muitos dados confidenciais que apenas algumas pessoas selecionadas poderiam obter. Também havia uma lista de funcionários rotulados como “Talentos Principais”.

Khurana também roubou informações sobre fornecedores e vendedores, funcionários da cadeia de suprimentos da Meta e outros dados operacionais da empresa.

Após investigação, o Meta descobriu que pelo menos oito dos funcionários mencionados na lista haviam deixado seus empregos para uma posição na nova empresa de Khurana. Alguns foram contatados para uma posição na nova empresa, mas ainda não está claro se eles aceitaram.

Segundo relatos, Khurana manipulou seus subordinados para compartilhar informações confidenciais. Isso inclui detalhes de acordo e preços do Meta com um fornecedor de hardware de computador e um acordo de preços com um fornecedor de um chip específico.

Essas informações são muito cruciais, pois dão à empresa (o novo empregador) uma vantagem competitiva no mercado – e isso é uma desvantagem para o Meta.

O Meta exige que Khurana não só pague pelos danos, mas também renuncie a qualquer benefício (incluindo compensação financeira) que tenha recebido ao compartilhar os segredos roubados. No entanto, o tribunal ainda não confirmou as alegações.