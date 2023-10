Meta quer transformar expressão visual com edição de imagens e adesivos de IA

Mais uma vez, a empresa Meta está causando impacto no mundo das tecnologias. Desta vez, ao anunciar uma série de recursos alimentados por IA que mudarão a forma como você interage com suas plataformas.

A gigante da tecnologia anunciou esse desenvolvimento na conferência anual Connect, refletindo seu compromisso em aproveitar o poder da IA generativa.

De aplicativos de mensagens a headsets de realidade virtual e óculos inteligentes, os recursos aprimorados estarão disponíveis em uma ampla variedade de aplicações.

A maioria dessas inovações é baseada no novo modelo de IA de acesso aberto da Meta, o Llama 2, que foi lançado em julho. A princípio, daremos uma olhada rápida na série de inovações que prometem transformar a expressão visual nas plataformas da Meta.

Assistente de IA fornece informações em tempo real

O Assistente de IA, alimentado pelo Llama 2 LLM, é uma das características de destaque da Meta. O VP de GenAI da Meta, Ahmad Al-Dahle, afirmou que o assistente é capaz de fornecer informações em tempo real e gerar imagens foto-realísticas a partir de prompts de texto em questão de segundos.

Além de responder perguntas, ele foi projetado para planejar viagens, participar de grupos de chat e até mesmo usar o poder do Navegador Bing para obter resultados da web em tempo real.

Por trás da IA da Meta, construímos um orquestrador. E ele pode detectar perfeitamente a intenção do usuário a partir de um prompt e encaminhá-lo para a extensão certa.

– Ahmad Al-Dahle

A primeira extensão desta plataforma é a pesquisa na web, com suporte do Bing. Isso garante que os usuários possam acessar informações atualizadas. Meta lançará o Assistente de IA em beta nos Estados Unidos no Instagram, WhatsApp e Messenger. Além disso, a Meta planeja expandir sua abrangência para os óculos inteligentes Ray-Ban Meta e o headset de realidade virtual Quest 3.

Chatbots de personalidades com IA: conheça seus companheiros de bate-papo famosos

A Meta apresentou 28 personalidades de IA baseados em celebridades e influenciadores reais. Esses chatbots são específicos para tópicos correspondentes e estarão disponíveis no Messenger, WhatsApp e Instagram, dando vida a personalidades famosas.

Desde a estrela do futebol Tom Brady até a sensação do tênis Naomi Osaka, esses chatbots prometem conversas envolventes. A Meta também planeja expandir sua base de conhecimento, potencialmente integrando a busca Bing em um futuro próximo.

Essas personalidades de IA estão sendo projetadas para responder por texto, além de terem capacidades de áudio. No entanto, os elementos de vídeo atuais são baseados em animações geradas por IA.

AI Studio: capacitando empresas e criadores

A Meta também abriu novas possibilidades para empresas com sua plataforma AI Studio. Serão construídos chatbots de IA personalizados de acordo com os valores de suas marcas. Isso provavelmente vai melhorar os serviços ao cliente no Instagram, Messenger e Facebook.

Em uma postagem, a equipe da Meta escreveu que o AI Studio ajudará as organizações a “criar IA que reflita os valores de sua marca e melhore as experiências de atendimento ao cliente.”

Embora inicialmente disponível em alpha, a Meta planeja expandir a caixa de ferramentas no próximo ano. Os criadores também terão acesso ao AI Studio.

Adesivos de IA: uma nova maneira de expressar emoções

Os aplicativos de mensagens da Meta provavelmente terão uma aparência renovada com adesivos de IA generativa. Impulsionados pelo modelo fundacional Emu para geração de imagens, esses adesivos permitem que os usuários criem adesivos de IA exclusivos.

Portanto, os usuários agora podem expressar emoções mais sutis com adesivos. Você só precisa digitar a descrição desejada da imagem. A Meta disponibilizará esse recurso inicialmente para os usuários de língua inglesa e o expandirá para outros idiomas ao longo do tempo.

Edição de imagens com IA: transformando seus recursos visuais

A Meta também anunciou a introdução de duas emocionantes funcionalidades para o Instagram nos Estados Unidos: Restyle e Backdrop. Com o Restyle, os usuários podem reimaginar os estilos visuais das imagens, enquanto o Backdrop altera a cena ou o fundo das fotos.

Meta também utilizou a tecnologia Emu nessas inovações. Para garantir transparência, as imagens geradas por IA do Meta indicarão sua origem. Isso ajudará a evitar confusão dessas visualizações com conteúdo gerado por humanos.

Meta garante permanecer vigilante na segurança ao implementar novos recursos

A gigante das redes sociais abraça o potencial da IA de conversação, mas reconhece a importância da segurança. A empresa tem se empenhado significativamente em testes de avaliação e refinamento de seus prompts para evitar que sua IA produza respostas inadequadas.

Além disso, a plataforma mantém o compromisso com a transparência, lançando cartões do sistema junto com seus recursos de IA para fornecer insights detalhados sobre seu desenvolvimento.