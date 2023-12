Meta sob pressão após alegações de viés na moderação de conteúdo durante o conflito Israel-Palestina

A Meta está no centro de um debate global sobre censura de conteúdo e viés em postagens relacionadas ao conflito em andamento entre Israel e a Palestina.

Isso porque a Human Rights Watch publicou um extenso relatório de 51 páginas acusando a empresa-mãe do Instagram e do Facebook de censurar sistematicamente o conteúdo de apoio à Palestina.

O conflito já resultou na trágica morte de mais de 20.000 palestinos, incluindo crianças, de acordo com relatórios do Ministério da Saúde de Gaza. E a Meta está sendo acusada de negligenciar a crise humanitária em Gaza ao censurar conteúdo pró-palestino. O que levanta questionamentos sobre o seu papel como plataforma de livre expressão.

Deborah Brown, diretora interina de tecnologia e direitos humanos da Human Rights Watch, afirmou:

A censura da Meta ao conteúdo em apoio à Palestina é um acréscimo ao sofrimento em meio a atrocidades inomináveis e repressão que já sufocam a expressão dos palestinos.

Meta reduz deliberadamente a visibilidade do conteúdo

Até o momento, a Human Rights Watch analisou cerca de 1.050 casos de censura online pela Meta em 60 países. Já foram identificados pelo menos 100 casos em que a plataforma de mídia social censurou conteúdo pró-palestino.

Além disso, a Meta também empregou a tática de “shadow banning” para reduzir a visibilidade do conteúdo sem informar os usuários. As políticas de moderação de conteúdo da Meta incluem suspensões de contas, remoção de conteúdo direcionado e restrições de recursos no Instagram e no Facebook Live.

Vale ressaltar que, este tipo de ação, leva ao questionamento do papel das redes sociais na disseminação de informações imparciais na era digital.

Nesse contexto, Deborah Brown afirmou que as redes sociais são uma plataforma crucial onde as pessoas podem se manifestar contra abusos.

No entanto, as políticas de censura da Meta ocultam o sofrimento dos palestinos de ser ouvido.

O relatório também alega que a Meta confia fortemente em ferramentas de IA na moderação de conteúdo. Afirma também que o governo exerce ampla influência sobre suas estratégias de moderação.

A política de Organizações e Indivíduos Perigosos (DOI) da Meta restringe a circulação de discursos legítimos sobre o conflito. Isto com os Estados Unidos rotulando certos grupos como “organizações terroristas”.

Meta ignora o sofrimento dos usuários e mantém suas estratégias de moderação de conteúdo

Usuários do Facebook e do Instagram relataram centenas de casos em que não encontraram uma maneira de contestar a remoção de contas ou conteúdo. Isso graças a falhas nos mecanismos das plataformas de mídia social.

Isso levanta ainda mais questões sobre as políticas de moderação de conteúdo da Meta, aumentando as preocupações sobre a liberdade de expressão e o direito de acesso à informação.

“Nosso objetivo é dar voz a todos, ao mesmo tempo em que mantemos nossas plataformas seguras”- Meta.

A empresa declarou que está disposta a reconhecer qualquer falha que possa frustrar os usuários. No entanto, negou as acusações de suprimir sistematicamente uma perspectiva específica.

O apelo da senadora dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, para que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, forneça informações sobre essas alegações de censura, reflete a crescente preocupação com o papel das redes sociais na política global e nos direitos humanos.

À medida que a Meta responde a essas acusações, torna-se evidente a influência abrangente das plataformas de mídia social na disseminação de informações em zonas de conflito.