Microsoft anuncia grandes mudanças de segurança e Windows Recall será opcional

A Microsoft anunciou um novo recurso do Windows, o ‘Recall’ que faria capturas de tela a cada poucos segundos.

O Windows Recall rapidamente se tornou altamente controverso devido aos riscos à privacidade. A Microsoft anunciou agora algumas mudanças para resolver as preocupações de segurança do Recall.

Os usuários agora terão a opção de optar por salvar prints usando o Recall. Se você não ativá-lo intencionalmente, ele estará desativado por padrão.

Quando a Microsoft anunciou o recurso ‘Recall’ do Windows, deixou os especialistas do setor e os usuários comuns de PC em total descrença. Isso porque não considerava a questão de privacidade do usuário – um completo pesadelo de privacidade, pode-se dizer.

Porém, parece que a Microsoft finalmente despertou para o que o mercado vem dizendo. Após três semanas de silêncio, a Microsoft lançou um post oficial abordando questões de privacidade em torno do Recall e compartilhando como ouviu e agiu de acordo com os comentários dos clientes.

De longe, a maior mudança é que o Recall agora será um recurso opcional. Isso significa que ele estará desativado por padrão e você terá que ativá-lo manualmente. Algumas outras mudanças para aumentar a segurança do usuário também foram anunciadas. Continue lendo para descobrir o que são.

O que é o recall do Windows?

Windows Recall é um recurso futuro nos PCs Copilot + Windows. Ele fará capturas de tela da tela inteira do seu dispositivo a cada poucos segundos e manterá um registro (aproximadamente três meses de capturas de tela) de suas tarefas.

Aparentemente, o Recall deveria ser um historiador pessoal para você. Suas capturas de tela, que serão armazenadas localmente no seu dispositivo, serão analisadas pela IA.

Então, com apenas uma pesquisa rápida com tecnologia de IA, você poderá voltar a um momento no tempo, como uma conversa com um amigo ou colega, ou um arquivo, página da web ou aplicativo específico com o qual você estava interagindo e gostaria de conferir novamente.

Controvérsia em torno do recall do Windows

O Windows Recall criou muita agitação em relação à privacidade, e com razão. Deixe-me resumir rapidamente os principais pontos problemáticos do Recall:

Ele não realizará nenhuma moderação de conteúdo e registrará tudo, inclusive informações confidenciais, como senhas e números de contas financeiras.

Qualquer pessoa com acesso ao seu laptop poderá acessar as capturas de tela armazenadas do Recall e ver o que você está fazendo. Não importa se você estivesse em um navegador cujo histórico você excluiu – nada seria privado.

Embora o armazenamento local seja reconhecidamente favorável à privacidade, os prints só poderiam ser criptografados se você tivesse o Windows Pro ou um código comercial do Windows. Em palavras simples, a Microsoft queria que você pagasse pela sua privacidade.

Isso significa que se você estivesse usando um laptop público, familiar ou de trabalho, ou se seu laptop fosse hackeado ou roubado, seu mundo inteiro poderia ter virado de cabeça para baixo.

Mudanças no recall para resolver questões de segurança

“Mesmo antes de disponibilizar o Recall aos clientes, ouvimos um sinal claro de que podemos tornar mais fácil para as pessoas optarem por ativar o Recall em seus PCs Copilot+ e melhorar as proteções de privacidade e segurança.” –Blog oficial da Microsoft

O maior passo que a Microsoft deu para aumentar a segurança do usuário com o Recall é torná-lo um recurso opcional. Isso significa que, a menos que você o ative proativamente, o Recall estará desativado no seu laptop.

É uma ótima notícia que a atualização “desativada por padrão” veio antes do lançamento do recurso. Isso ocorre porque muitos usuários desinformados podem ter continuado a usar seus laptops sem perceber que suas ações estavam sendo gravadas.

Em segundo lugar, a Microsoft tomou várias medidas para manter seguros os dados gravados pelo Recall. Para começar, o banco de dados do índice de pesquisa agora será criptografado. O fato de que antes não era assim é, no mínimo, desconcertante.

Em seguida, o registro do Windows Hello será necessário para habilitar o Recall. Com o Windows Hello, você terá que se autenticar com uma senha – um PIN ou biometria (impressão digital ou reconhecimento facial).

Por último, “Os prints de recuperação só serão descriptografados e acessíveis quando o usuário se autenticar”. Isso será possível por meio da descriptografia “just in time” do Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS).

Conclusão: você deve usar o Windows Recall?

O Windows Recall é um recurso alimentado por IA que oferece “uma linha do tempo explorável do passado do seu PC”, permitindo que você se envolva novamente com o conteúdo anterior. E embora os esforços da Microsoft para torná-lo seguro e privado sejam louváveis, o Windows Recall continua a ser um pesadelo da privacidade.

Pense nisso: um parceiro violento, uma intimação ou uma ação judicial podem facilmente fazer com que as pessoas tenham que revelar seus PINs e senhas, abrindo todo o seu histórico digital a terceiros.

Em segundo lugar, e este é um assunto importante, nos sentimos confortáveis ​​em dar a um gigante da tecnologia que está no meio de uma corrida de IA a opção de coletar informações confidenciais?

Sim, a Microsoft diz que não pode acessar os prints do Recall, mas isso é suficientemente tranquilizador? Lembre-se de que o uso ilegal de dados privados e protegidos por direitos autorais para treinar modelos de IA é um dos maiores riscos de segurança modernos.

Resumindo, na minha humilde opinião, o Windows Recall vem desabilitado por padrão, então é melhor mantê-lo assim.