Microsoft conduz nova rodada de demissões – Múltiplos departamentos e localizações afetados

Um porta-voz da Microsoft confirmou que a empresa está conduzindo outra rodada de demissões, devido a ajustes organizacionais e de força de trabalho.

A quantidade exata de funcionários que será demitida permanece desconhecida. No entanto, espera-se que afete múltiplos departamentos e localizações.

Isso não foi inesperado, já que a empresa recentemente encerrou seu último ano fiscal. E é natural que as empresas passem por algumas reestruturações organizacionais durante este período.

Postagens no LinkedIn indicam que a maioria das demissões ocorrerá em funções de gerenciamento de produto e programa. Um porta-voz da Microsoft também confirmou a notícia, destacando que essas mudanças fazem parte dos ajustes organizacionais e de força de trabalho comuns.

Continuaremos a priorizar e investir em áreas de crescimento estratégico para o nosso futuro e em apoio aos nossos clientes e parceiros.

– Porta-voz da Microsoft

Microsoft & Demissões

A notícia não é tão surpreendente. O ano fiscal da empresa terminou em 30 de junho e é normal que as empresas passem por algumas reestruturações. A Microsoft fez algo semelhante em 2023, bem como nos primeiros meses de 2024.

Por exemplo, no mês passado, a Microsoft cortou 1.000 empregos na unidade de nuvem Azure e na organização de realidade mista HoloLens.

Em janeiro deste ano, a unidade de jogos da Microsoft demitiu 2.000 funcionários, poucos meses após adquirir a Activision Blizzard por US$ 69 bilhões – um dos maiores negócios da empresa até agora. Também demitiu toda a sua equipe de Ética e Sociedade em março de 2023.

Então, por que a Microsoft está demitindo tantas pessoas?

Contratação em massa

A primeira razão é o aumento de contratações durante a pandemia. Muitas empresas entre 2020-2022 acabaram contratando mais pessoas para acompanhar o aumento da demanda.

No entanto, à medida que as pessoas começaram a sair novamente após a pandemia, a demanda por produtos de tecnologia diminuiu e essas empresas ficaram com muitas pessoas, mas sem trabalho suficiente. Portanto, algumas tiveram que ser demitidas.

No final de 2022, a Microsoft tinha 232.000 pessoas, enquanto no final de 2023, seu número de funcionários caiu para 227.000.

Impacto da IA

A outra razão, nada surpreendente, é a IA. A indústria de tecnologia está passando por uma enorme reformulação com coisas como automação e computação em nuvem tomando a frente.

Portanto, muitas empresas estão passando por reestruturações, o que basicamente significa que pessoas estão sendo demitidas, departamentos estão sendo fundidos e fundos estão sendo realocados.

Vale também notar que a Microsoft não é a única empresa que está conduzindo múltiplas rodadas de demissões. Cinco grandes empresas anunciaram demissões em março deste ano.

A Dell demitiu 6.000 funcionários devido à queda na demanda e na receita.

A IBM também está planejando substituir 8.000 funções dentro da empresa.

A Tesla emitiu um comunicado interno informando que demitiria 10% de sua força de trabalho. Musk já demitiu toda a equipe Supercharge, além de outras 600 demissões em maio.

A Meta também anunciou seus planos de demitir cerca de 10.000 funcionários em abril e maio.

Empresas como Unity e Discord também estão passando por grandes mudanças, com 25% e 17% de sua força de trabalho sendo demitida.

No total, as empresas de tecnologia demitiram 260.000 funcionários no ano passado. No ano atual, a quantidade de funcionários demitidos atingiu 100.000 apenas nos primeiros seis meses.