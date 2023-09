Microsoft descontinua WordPad e planeja removê-lo das futuras versões do Windows

Após quase 28 anos após o lançamento do WordPad e sua inclusão no Windows 95, a Microsoft descontinuou silenciosamente o processador de texto nativo e gratuito.

Isso significa que a Microsoft encerrará o desenvolvimento do WordPad, e as futuras versões do sistema operacional Windows não o incluirão mais como padrão. Em 1º de setembro, a Microsoft adicionou uma nota aos documentos sobre Recursos Descontinuados para o cliente Windows.

“O WordPad não está mais recebendo atualizações. Além disso, não fará mais parte das próximas versões do Windows. Recomenda-se o uso do Microsoft Word para documentos de texto com formatação, como .doc e .rtf, e do Windows Notepad para documentos de texto simples, como .txt.” – Microsoft

No entanto, a Microsoft ainda não revelou qual versão do Windows lançará sem o WordPad pela primeira vez, mas é provável que seja o Windows 12. Isso porque ele será o próximo grande lançamento do Windows, com previsão para o outono de 2024.

A remoção do WordPad não surpreende – Veja o motivo

A decisão da Microsoft de descontinuar o WordPad não é realmente surpreendente. A empresa tornou-o opcional em 2020 quando lançou a atualização Windows 10 Insider Build 19551.

Posteriormente, as novas versões do Windows implementaram essa mudança, permitindo aos usuários desinstalar o processador de texto por meio do painel de controle.

Nos últimos anos, a gigante da tecnologia concentrou-se em seus outros dois processadores de texto — Notepad e Word.

Além disso, é importante observar que a Microsoft parou de atualizar o WordPad desde o Windows 7. Dessa forma, o aplicativo recebeu sua última atualização significativa há mais de uma década, com o lançamento da nova interface Ribbon UI do Windows 7 em 2007.

WordPad: Recursos limitados

A Microsoft não forneceu qualquer explicação para sua decisão de remover o WordPad. Embora não seja tão popular quanto outros processadores de texto, ele atende a fins básicos.

O WordPad é o único aplicativo leve da Microsoft adequado para escrever notas com capturas de tela e imagens, sem exigir uma conexão com a Internet ou hardware poderoso. Além de imagens, os usuários também podem incorporar planilhas e gráficos do Excel.

Embora o WordPad tenha a capacidade de abrir diversos formatos de arquivo, incluindo .DOCX, ele automaticamente utiliza o formato de texto para salvar. No entanto, o programa oferece a opção de salvar o arquivo em outros formatos.

Além disso, é importante observar que o programa emite alertas frequentes, indicando a possibilidade de falha ao incorporar ou salvar todos os recursos codificados em documentos por outros formatos de arquivo.

Ademais, o processador de texto não inclui recursos comuns frequentemente necessários, como exibição de contagem de palavras, criação de tabelas ou verificador ortográfico.

Por isso, seu conjunto de recursos coloca o WordPad em uma posição intermediária entre um processador de texto completo e um editor de texto básico que não adiciona formatação indesejada ao texto, algo que os desenvolvedores apreciavam.

No entanto, apesar de suas limitações, ele não deixa muito espaço para críticas, especialmente considerando que é oferecido gratuitamente.

Ampla variedade de alternativas gratuitas

Apesar de uma descontinuação trazer desconfortos, a verdade é que o WordPad não fará muita falta. Principalmente se considerarmos sua baixa popularidade e a falta de várias funcionalidades importantes. Além disso, existem diversas alternativas gratuitas que oferecem um conjunto mais amplo de recursos.

Como, por exemplo, a versão online do Word da Microsoft, que ainda é gratuita. Além disso, há outros populares processadores de texto, como Google Workspaces, Dropbox Paper e Zoho Writer.

Para aqueles que preferem uma alternativa offline que não exige a criação de uma conta, há opções como o LibreOffice, ApacheOpenOffice, entre outros. No entanto, alguns usuários manifestaram seu descontentamento com a remoção do processador de texto gratuito.