Microsoft é acusada pela UE de violação de regulamentos antitruste.

A União Européia (UE) enviou uma Declaração de Objeções à Microsoft. Acusando-a de violar regulamentos antitruste ao agrupar o Microsoft Teams e outras ferramentas de produtividade.

Se for considerada culpada, terá que pagar uma multa de até 10% de sua receita global total.

de sua receita global total. Em resposta, a Microsoft disse que já desvinculou o Teams e continuará a trabalhar com a UE para resolver suas preocupações restantes.

Em 25 de junho, a União Europeia acusou a Microsoft de violar regulamentos antitruste devido ao “agrupamento abusivo” do Microsoft Teams e produtos do Microsoft Office. Se comprovadas, a empresa poderá enfrentar uma multa de até 10% de sua receita anual global.

Qual é exatamente o problema?

Ao agrupar o Teams com o Office 365 e o Microsoft 365, a Microsoft está dificultando a concorrência de provedores individuais de ferramentas de comunicação e colaboração no mercado.

Para piorar a situação, aparentemente a Microsoft não deu aos seus usuários a opção de escolha. Ou seja, se queriam acessar o Teams quando se inscreviam no Microsoft Office.

Além disso, a Microsoft também adicionou algumas limitações de interoperabilidade entre os concorrentes do Teams e suas próprias ofertas. De modo que os usuários não podem conectar facilmente suas contas do Office com ferramentas de terceiros.

Essas ações violam o Artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que explicitamente adverte as empresas contra o abuso de sua posição dominante no mercado. Uma Declaração de Objeções já foi enviada à Microsoft, detalhando sua infração.

O que a Microsoft tem a dizer em resposta?

A investigação começou em julho de 2023, desencadeada por uma reclamação apresentada pela Slack, que é um concorrente da Microsoft. Desde então, a Microsoft tomou várias medidas para resolver as preocupações da UE.

Por exemplo, em abril deste ano, a Microsoft desvinculou o Teams do Office, primeiro na UE e depois globalmente. Após isso, também tomou algumas medidas para melhorar a interoperabilidade com ferramentas de terceiros.

Depois de receber a Declaração de Objeções da Comissão Europeia, a Microsoft agradeceu à agência por fornecer mais clareza sobre o problema e garantiu que tomaria medidas para pacificar todas as suas preocupações.

No entanto, essas medidas podem não ser suficientes para desfazer os danos. Em uma declaração na terça-feira, a agência disse que essas medidas eram:

“insuficientes para resolver suas preocupações e que mais mudanças na conduta são necessárias para restaurar a competição.”

A Slack também respondeu à Declaração de Objeções enviada à Microsoft. Um porta-voz da empresa disse que esse passo da Comissão Europeia é uma vitória para os clientes em todos os lugares e que também prova que as preocupações da Slack sobre o agrupamento de produtos da Microsoft afetando a concorrência estavam de fato corretas.

Em resumo, a Slack também apreciou a Comissão Europeia por conduzir uma investigação minuciosa e a instou a tomar rapidamente medidas eficazes e vinculantes que possam restaurar um mercado justo e favorável à competição na UE.