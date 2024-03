Microsoft enfrenta críticas por continuar negócios na China e ceder à censura

O senador republicano Marco Rubio criticou a Microsoft por continuar seus negócios na China e cumprir suas rígidas regras de censura.

Nenhuma outra grande empresa de tecnologia como Google, Meta e Yahoo opera lá.

O senador democrata Mark Warner também criticou a empresa e aconselhou-a a encerrar as operações na China.

A Microsoft está sendo severamente criticada por continuar a operar na China e cumprir com suas exigentes regras de censura. Atualmente, Google, Meta e Microsoft são alguns dos maiores players de tecnologia. Todavia, os dois primeiros não operam na China.

A Microsoft não apenas mantém laços com o país, mas também moldou suas operações para cumprir as rigorosas regras de censura do país.

Senadores criticam negócios da Microsoft na China

A questão, recentemente trazida à luz pelo senador republicano Marco Rubio, acrescentou a sua opinião à controvérsia. Rubio diz que o Bing (mecanismo de busca padrão da Microsoft) filtra os resultados para usuários chineses porque o estado não quer que seus cidadãos os vejam.

Isso inclui conteúdos relacionados às mudanças climáticas, direitos humanos, democracia e temas semelhantes, considerados controversos no país.

Rubio disse que uma ação como essa de uma empresa tão renomada não tem desculpa.

“Todas as empresas que fazem negócios na China fazem concessões a um regime genocida e autoritário”, acrescentou.

Numa altura em que as relações entre os dois países estão tensas, qualquer empresa que faça negócios naquele país será vista como uma assistente do Partido Comunista Chinês. Pois, dessa maneira, ajuda-os a atingir os seus objetivos de ultrapassar os EUA.

Todavia, antes de Rubio, o senador democrata Mark Warner também criticou a empresa por atender aos caprichos da China e até disse que deveriam considerar encerrar as operações lá.

Esta não será a primeira vez. Muitas outras empresas norte-americanas já se retiraram da China devido à sua censura estrita, que basicamente viola o direito do utilizador à fala e à expressão. Google e Yahoo, por exemplo, já não operam naquele país.

O que a Microsoft tem a dizer sobre essas críticas?

A Microsoft considerou as negociações sobre sua restrição um exagero. Embora seja verdade que eles têm uma versão local do Bing com restrições adicionais, eles ainda fazem o possível para fornecer aos usuários uma experiência irrestrita.

Esclarecendo sua posição em relação à censura, a empresa disse que restringe apenas conteúdos que se enquadrem no escopo de uma pequena ordem legal que são obrigadas a seguir. Se por vezes sentem que uma ordem não está de acordo com as leis chinesas, recuam.

O CEO Satya Nadella disse em uma entrevista no ano passado que não está preocupado com o fato de sua empresa não ganhar dinheiro com a China.

Falando em encerrar serviços, a empresa argumentou que isso só prejudicará os usuários cujo acesso à informação será limitado. Outra razão pela qual a Microsoft pode não querer encerrar as suas operações na China é que a maior parte do seu hardware ainda é fabricada no país.

Todos sabemos que os produtos chineses são mais conhecidos pelos seus preços baixos. Portanto, desligar abruptamente o Bing na China pode perturbar esse relacionamento e causar problemas na cadeia de fornecimento da Microsoft.

A receita não parece ser um fator importante na decisão da empresa de continuar seus negócios lá. A maior parte dos negócios da Microsoft ainda acontece nos EUA, Europa e Ásia. No entanto, é a relação comercial que importa mais para ele.

É importante observar que a Microsoft encerrou as operações do LinkedIn na China no ano passado, durante a temporada de demissões em massa. Aliás, acreditava-se que a feroz concorrência de outros quadros de empregos locais (e mais populares) e a crescente extensão da censura de conteúdo eram a razão.