Microsoft enfrenta investigação antitruste no Reino Unido por contratação em massa da startup de IA Inflection

A Microsoft contratou recentemente Mustafa Suleyman (cofundador da startup de IA Inflection) e várias outras pessoas da startup de IA Inflection. Por isso, a empresa agora enfrenta uma investigação da Autoridade de Concorrência e Mercados da Grã-Bretanha.

As autoridades verificarão se esse recrutamento em massa pode ser tratado como uma fusão, segundo as leis do Reino Unido, e se está prejudicando a concorrência no setor de IA.

A investigação começará com uma “fase 1” que durará 40 dias. Depois disso, ficará decidido se uma “fase 2”, ou seja, investigação completa, ocorrerá ou não.

A recente contratação pela Microsoft de Mustafa Suleyman (cofundador da startup de IA Inflection) e vários outros ex-funcionários que faziam parte da equipe principal estão sob investigação.

O assunto acabou encaminhado à Autoridade de Concorrência e Mercados da Grã-Bretanha para uma investigação inicial de fusão.

Na terça-feira, a agência explicou a causa por trás da investigação e disse que, como a Microsoft contratou uma grande parte da equipe da Inflection, avaliar se essa medida pode se caracterizar como uma fusão segundo as leis do Reino Unido se torna importante.

E se for de fato uma fusão, eles precisam verificar se isso está prejudicando a concorrência no setor de IA.

De acordo com as autoridades, a investigação está atualmente na “fase 1”. Este é um período de 40 dias úteis durante o qual eles decidirão se uma investigação completa é necessária ou não.

No final deste período, se for decidido que uma investigação completa é necessária (o que saberemos até 11 de setembro), então a investigação entrará na “fase 2”.

Mas parece que a Microsoft não está muito preocupada com a investigação. Isso porque um porta-voz da empresa disse que ela está “confiante de que a contratação de talentos promove a competição e não deve ser tratada como uma fusão”.

Eles também acrescentaram que a empresa cooperará com as autoridades e fornecerá todas as informações necessárias durante a investigação.

Mais sobre as contratações

As contratações foram anunciadas pela Microsoft em março. Por conseguinte, Suleyman acabou nomeado vice-presidente executivo e CEO da Microsoft AI — uma unidade recém-formada da empresa que se concentra em produtos de IA.

Karen Simonyan foi outra recruta notável que se juntou à empresa como cientista-chefe, reportando-se a Suleyman.

Jordan Hoffman também se juntou à empresa como cientista e engenheiro de IA e agora está liderando o centro de IA da empresa no Reino Unido.

As contratações não são as únicas razões pelas quais as autoridades estão investigando. Em março deste ano, a Microsoft também assinou um acordo de US$ 650 milhões com a Inflection. De acordo com ele, a empresa poderia vender os produtos de IA da Inflection por meio da plataforma Microsoft Azure.

Outras investigações sobre a Microsoft

A Microsoft está enfrentando outra investigação por seu investimento de capital e parceria com a startup francesa de IA Mistral.

Recentemente, a Casa Branca também foi instada a analisar o investimento de US$ 1,5 bilhão da Microsoft na empresa de IA G42, sediada nos Emirados Árabes Unidos. Esta última supostamente tem laços com autoridades chinesas, o que pode ser uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

Ademais, há a famosa parceria Microsoft e OpenAI, onde a Microsoft investiu US$ 13 bilhões na empresa de IA. Em meio ao crescente escrutínio sobre esse relacionamento, a Microsoft teve que deixar o papel de observatória no Conselho da OpenAI.

A Microsoft também teve um papel importante na reintegração de Sam Altman no conselho da OpenAI , depois que ele foi demitido em novembro do ano passado.

O padrão é muito claro aqui: a gigante da tecnologia está investindo pesadamente em empresas de IA. Isso pode sugerir que ela está tentando tirar seus principais concorrentes e colocá-los em seu próprio time, essencialmente reduzindo assim a competição.

Portanto, levando isso em consideração, não é muito surpreendente que as autoridades estejam cautelosas com a Microsoft.