Microsoft investirá US$ 1,5 bilhão em uma empresa de IA (G42) sediada nos Emirados Árabes Unidos

A Microsoft está investindo US$ 1,5 bilhão na G42, uma empresa de IA sediada nos Emirados Árabes Unidos.

Espera-se que o presidente da Microsoft, Brad Smith, junte-se ao conselho de administração da G42.

No entanto, as autoridades dos EUA estão preocupadas com as ligações da G42 com a China. Portanto, um acordo de segurança foi firmado para supervisionar a parceria.

A Microsoft decidiu investir US$ 1,5 bilhão em uma empresa de IA chamada G42, com sede nos Emirados Árabes Unidos. Embora a Microsoft já tivesse vínculos com esta empresa, esta é a primeira vez que obtém uma participação nela.

É também a primeira vez que a Microsoft faz um esforço significativo para expandir os seus serviços para o Oriente Médio.

Sob esta nova parceria, o presidente da Microsoft, Brad Smith, ingressará no conselho de administração da G42.

A parceria surge num momento crucial, considerando que há uma luta pelo poder entre Washington e Pequim sobre quem terá mais controle técnico, especialmente na região do Golfo Pérsico.

Aparentemente, há também uma segunda fase desta parceria que ainda não foi discutida e que pode ser mais controversa. Isso porque a Microsoft pode transferir alguns dos seus poderes de IA para a G42.

Críticas: Laços da G42 com a China

Embora superficialmente isso pareça muito. Os laços da G42 com a China suscitam muitas críticas.

A G42 encontra-se liderada por Peng Xiao, um empresário chinês que também é ex-CEO da Pegasus. Não apenas isso, mas a G42 também está bem relacionado com outras empresas chinesas e muitos dos seus funcionários vêm de empresas ligadas ao governo.

Assim, as autoridades dos EUA estão preocupadas com a possibilidade de a G42 partilhar tecnologia americana e outras informações confidenciais com a China. O próprio Xiao, em janeiro, já abordou esta preocupação, quando rotulou estas especulações como “desinformação”.

No entanto, os problemas estão longe de terminar. Este ano, um comitê do Congresso, incluindo o deputado Mike Gallagher, R-Wi., presidente do Comitê Seleto dos EUA sobre o Partido Comunista Chinês, escreveu uma carta ao Departamento de Comércio pedindo-lhe que analisasse a G42 e a colocasse sob restrições comerciais por suas conexões para com a China.

Certas alegações também saíram na mídia, dizendo que a G42 mantém ligações com empresas na lista negra, tais como a Huawei, e trabalha com os militares e a inteligência chinesa.

No domínio das tecnologias avançadas, perseguimos uma estratégia comercial desde 2022 para nos alinharmos totalmente com os nossos parceiros norte-americanos e não nos envolvermos com empresas chinesas. – G42

Medidas tomadas para minimizar a influência da China nesta parceria

A Secretária do Comércio, Gina Raimondo, deixou bem claro que, quando se trata de avanços tecnológicos, ninguém pode trabalhar com os EUA e a China ao mesmo tempo. Você tem que escolher um lado.

Tanto a G42 como a Microsoft afirmaram que se comprometerão a cumprir as regras comerciais internacionais e dos EUA. Além disso, após negociações com os governos dos EUA e dos UAE, foi estabelecido um acordo de segurança – o Acordo de Garantia Intergovernamental – para reger a parceria.

Exige que a G42 remova todos os equipamentos chineses da empresa e corte os laços com todas as entidades chinesas.

Para cumprir as regras, a empresa também concordou em abrir mão de sua participação na ByteDance – controladora chinesa do TikTok.

O acordo também proíbe a transferência de modelos de I A e GPUs. Além disso, garante que qualquer nova tecnologia em que trabalhem seja desenvolvida, protegida e implantada com segurança.

Se a G42 precisar transferir alguns dados para outro governo ou militar, ela precisará primeiro solicitar permissão.

Por último, mas não menos importante, a G42 está proibida de utilizar a tecnologia para vigilância e a Microsoft terá o direito de auditar a forma como a sua tecnologia é utilizada.

Por que esta parceria é importante?

Esta parceria é muito importante para as empresas e também para as nações.

Microsoft

Para a Microsoft, é uma forma de entrar em um novo mercado. Promover relacionamentos com múltiplas empresas internacionais de IA tem sido a sua principal estratégia nos últimos anos para se posicionar como líder global em IA. É pela mesma razão que também colabora com OpenAI (com sede nos EUA) e Mistral (com sede em França).

G42

A G42 sai como beneficiada, pois terá acesso ao poder de computação de IA no data center da Microsoft nos Emirados. Por se tratar de uma tecnologia sensível que não pode ser vendida no país sem licença de exportação, dará à G42 uma vantagem sobre os seus concorrentes.

Emirados Árabes Unidos

A Microsoft dará aos Emirados Árabes Unidos o tão necessário impulso de IA que vem buscando. Os AUE têm tentado emergir como líderes em IA no Oriente Médio, por isso, a Microsoft e a G42 decidiram apoiar este sonho criando um fundo de bilhões de dólares para os programadores dos EAU, a fim de nutrir as competências de IA dos trabalhadores da região.

Os EUA

Os Estados Unidos, por outro lado, serão capazes de lutar contra o crescente domínio da China na indústria tecnológica. Assim que o acordo for concretizado e a G42 cortar todos os laços com a China, poderá servir de modelo para outras empresas de IA dos EUA aproveitarem as suas proezas técnicas e separarem outros países da China.