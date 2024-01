Microsoft lança Copilot Pro, com preço muito mais alto que o pacote M365

A Microsoft lançou o Copilot Pro, uma nova assinatura para seus serviços Copilot com recursos avançados destinados a pequenas empresas e indivíduos.

Com um preço de US$ 20 por mês, a assinatura Copilot Pro é cerca de três vezes mais cara que o pacote principal da Microsoft, o 365. No Brasil, a Microsoft disponibiliza o pacote por R$ 110/mês.

A camada paga do Copilot vai adicionar o companheiro de IA ao Word, Powerpoint, Excel, OneNote e Outlook, conforme revelado por Yusuf Mehdi, diretor de marketing para consumidores da Microsoft, em um post.

Os usuários que possuem assinaturas do Microsoft 365 Personal ou Family podem desfrutar da integração em PCs com Windows, iPads e Macs.

O que o Copilot Pro oferece?

“Um punhado de Copilot GPTs começará a ser lançado a partir de hoje com propósitos específicos, como fitness, viagens, culinária e mais”, escreveu Mehdi em seu post.

Ele também acrescentou que os usuários do Copilot Pro em breve poderão usar o construtor Copilot GPT para desenvolver seus próprios Copilot GPTs.

Enquanto os usuários do nível gratuito não poderão criar seus próprios modelos, ainda podem acessar uma variedade de Copilot GPTs adaptados para vários tópicos.

O serviço tem como objetivo proporcionar uma experiência única de IA em vários dispositivos, “entendendo seu contexto na web, no seu PC, em seus aplicativos e em breve no seu telefone para trazer as habilidades certas quando você precisar delas”, explicou ele.

Os usuários que assinam o Copilot Pro terão acesso prioritário aos modelos mais recentes da OpenAI — uma posição atualmente ocupada pelo GPT-4 Turbo. Isso significa que os assinantes do Copilot Pro podem imediatamente desfrutar do acesso ao GPT-4 Turbo para um desempenho mais rápido durante os horários de pico.

A assinatura do Copilot Pro também inclui a criação aprimorada de imagens usando o Image Creator do Designer, anteriormente conhecido como Bing Image Creator. Os usuários podem aproveitar melhorias significativas nos detalhes das imagens e na velocidade de geração de imagens, com 100 aprimoramentos por dia.

A Microsoft oficialmente apresentou o aplicativo móvel Copilot, que foi lançado discretamente para Android e iOS no final de 2023. Além disso, a funcionalidade do Copilot agora está integrada ao aplicativo móvel M365.

Uma melhor compreensão da precificação do Copilot Pro

O Copilot Pro agora está disponível para assinantes do M365 Personal e Family por US$ 20 por mês. O plano M365 Personal custa US$ 6,99 por mês ou US$ 69,99 por ano, enquanto o plano Family custa US$ 9,99 por mês ou US$ 99,99 por ano para seis usuários. No Brasil, a Microsoft disponibiliza o pacote por R$ 110/mês.

Portanto, a assinatura Copilot Pro é significativamente mais cara — quase três vezes mais cara do que a assinatura mensal do M365 Personal.

Até agora, apenas organizações dispostas a adquirir pelo menos 300 assentos podiam comprar o Copilot para o Microsoft 365. Este requisito foi removido agora para assinantes do Microsoft 365 Business Standard e Business Premium.

No entanto, embora eles possam comprar entre 1 e 299 assentos, se não precisarem de 300, custaria US$ 30 por pessoa por mês. Mais uma vez, é um prêmio considerável além do custo mensal da assinatura do M365.

Contudo, o preço da assinatura não deveria ser uma surpresa. A Microsoft investiu pesado na OpenAI e na integração do Windows, Microsoft 365, Edge e outros produtos com recursos de IA.

O foco renovado da gigante da tecnologia em IA é uma das principais razões pelas quais ela é atualmente uma das empresas mais valiosas do mundo. A camada de assinatura Pro permitiria à Microsoft rentabilizar o Copilot de maneira lucrativa e obter retorno sobre seus grandes investimentos.

Embora ainda não se tenha visto o sucesso do Copilot Pro, a Microsoft expressa confiança em sua habilidade de fornecer inteligência artificial em larga escala, ao mesmo tempo em que mantém uma experiência do usuário que justifica o preço.