Microsoft lança estratégia para competir com Google e Apple no mercado de celulares

A Microsoft, sob a liderança do CEO Satya Nadella, está preparada para fazer uma reentrada interessante no mercado mobile. O CEO não hesitou em reconhecer o seu erro no passado quando saíram do mercado, apresentando uma estratégia multifacetada para desafiar gigantes da tecnologia como Google e Apple no mercado móvel.

Aqui estão três movimentos estratégicos que a Microsoft pode tomar para estabelecer sua superioridade no mercado móvel, incluindo a lucrativa indústria de jogos.

Acordo de US$ 69 bilhões entre Microsoft e Activision

A Microsoft finalizou um acordo surpreendente de US$ 69 bilhões com a Activision Blizzard. Assim sendo, a grande empresa de tecnologia se posiciona com dois dos nomes mais populares entre os gamers, Call of Duty e Candy Crush Saga.

Candy Crush Saga foi responsável por substanciais US$ 721 milhões na receita advinda de produtos mobile da Microsoft em 2022.

Além de servirem como pura fonte de entretenimento, eles também servem como estratégia da Microsoft para chegar a milhões de usuários.

A enorme base de fãs de Call of Duty eleva a receita da Microsoft. Também abre oportunidades potenciais de expansão dentro da divisão Xbox. Em 2022, foi responsável por uma receita de US$ 243 milhões.

Este acordo considerável consolida a posição da empresa na indústria de jogos, além de lhe dar uma vantagem em meio à forte concorrência no mercado móvel.

Abordagem estratégica da empresa para parcerias com lojas de jogos móveis

Graças ao acordo com a Activision, a Microsoft agora tem alguns jogos envolventes para seus usuários, o que lhe mostrou o caminho para a distribuição de aplicativos móveis. Atualmente, a empresa está tentando desafiar o Google Play Store e a App Store da Apple.

Pode surgir sua própria loja de aplicativos alternativa. Enriquecendo esta loja com conteúdo valioso da Activision, a Microsoft está preparada para fornecer uma alternativa viável aos usuários, ameaçando o duopólio da Apple e do Google no mercado móvel.

Embora a Microsoft tenha entrado na indústria de jogos em nuvem, o setor ainda está nos estágios iniciais. A grande empresa de tecnologia está se preparando para redefinir a forma como seus clientes podem acessar jogos em aparelhos celulares.

A disponibilização de uma nova loja de aplicações traz uma nova dimensão à sua estratégia que pode perturbar os mercados estabelecidos do Google e da Apple.

Investimentos em inteligência artificial da Microsoft

Reconhecendo corretamente o poder da IA ​​para transformar a tecnologia, a Microsoft investiu significativamente em produtos de IA. Recentemente, renomeou o Bing Chat para Copilot e desenvolveu aplicativos dedicados para Copilot em dispositivos Android e iPhones.

Curiosamente, o Google ainda não lançou um aplicativo dedicado para o seu Bard.

A Microsoft deu um salto à frente na corrida da IA. Essa postura inovadora da empresa demonstra seu compromisso com a inovação, além disso, posiciona a big tech como líder em aplicações apoiadas sobre IA.

Os investimentos da Microsoft em IA irão melhorar a experiência do utilizador, ademais, vão proporcionar uma vantagem táctica ao gigante tecnológico para criar produtos prontos para o futuro para redefinir a experiência móvel.

Portanto, a reentrada da Microsoft no mercado mobile é mais do que um retorno, na verdade, é uma tentativa de desafiar o duopólio estabelecido na indústria.

Com um portfólio de jogos formidável, a empresa está dando um passo ambicioso para aprimorar os jogos e ser pioneira na integração de IA. Num futuro próximo, o Google e a Apple provavelmente enfrentarão um novo concorrente, com a Microsoft no caminho para causar impacto no mercado móvel.