Microsoft lança ferramentas revolucionárias de IA para o Copilot

A Microsoft continua a estabelecer padrões de referência no mundo da tecnologia, anunciando o lançamento de três ferramentas inovadoras para o Copilot no evento Ignite 2023. A grande empresa de tecnologia projetou o Copilot para ser um importante impulsionador de sua receita.

Segundo analistas, o Copilot deverá gerar uma receita anualizada de US$ 10 bilhões até 2026.

Copilot é uma marca de propriedade da Microsoft que lida com tecnologias de IA generativa. Satya Nadela, CEO da Microsoft, afirmou que o Copilot teve um início escalonado, mas até 40% das empresas da Fortune 100 o estavam testando no outono. Isso fala muito sobre a rápida adoção de suas tecnologias de IA.

As ofertas do Copilot da Microsoft incluem o Copilot no Dynamics 365 Guides, o Copilot for Service e o Copilot for Azure. A empresa também criou o Copilot Studio, uma plataforma inovadora que oferece ferramentas para conectar o Microsoft 365 ao Copilot.

Copilot for Azure para gerenciar serviço em nuvem com IA

A Microsoft desenvolveu seu Copilot for Azure em resposta ao Duet AI, desenvolvido pelo Google. Assim, a empresa desenvolveu este assistente orientado por chat para clientes em nuvem no portal Azure. Esta ferramenta promete uma experiência de chat unificada aos usuários.

Por meio de uma experiência de chat unificada, os usuários podem facilmente fazer perguntas, obter insights sobre suas cargas de trabalho, infraestrutura e funcionalidade da nuvem e tomar medidas. Erin Chapple, vice-presidente executiva do Azure

O Copilot aproveita grandes modelos de linguagem para trabalhar com dados de clientes no Azure. Dessa forma, a ferramenta fornece insights acionáveis, ao mesmo tempo em que mantém a transparência para os usuários.

Copilot for service para aumentar o suporte ao cliente

A Microsoft projetou especialmente o Copilot for Service para aprimorar o atendimento ao cliente. Ele funciona perfeitamente com ferramentas de CRM como ServiceNow, Workday, SAP, Salesforce e Dynamics 365.

Esta ferramenta de IA foi agendada para visualização ao público no início de dezembro. Seu objetivo é esclarecer dúvidas relacionadas às vendas e fornecer recomendações adequadas para atualizações e criação de ativos de conhecimento. A Microsoft fixou o preço do Copilot for Service em US$ 50 por mês para agilizar as interações de CRM e aprimorar o atendimento ao cliente.

Guias do Copilot no Dynamics 365 para transformar o trabalho da linha de frente

O Copilot no Dynamics 365 Guides envolve um passo ousado na realidade aumentada. Projetada para o HoloLens 2, esta ferramenta ajuda os trabalhadores da linha de frente aproveitando a IA generativa para oferecer sobreposições de informações sobre manutenção de equipamentos.

Embora o sistema pareça atraente e futurista, resta saber como a Microsoft o implanta em cenários da vida real. Podem ser necessárias melhorias adicionais, o que deixa espaço para antecipar como a Microsoft trabalhará nisso.

Copilot Studio para necessidades empresariais

A Microsoft desenvolveu ainda seu Copilot Studio, que atua como uma plataforma baseada na web para ajudar as empresas a ajustar os produtos Copilot de acordo com suas necessidades exclusivas.

Eles também podem conectar Copilots a vários bancos de dados, fontes de dados e CRMs, além de personalizar o Copilot Studio. Isso garante que o sistema possa responder a perguntas personalizadas de maneiras específicas.

Microsoft anuncia seu criador de conversão de texto em fala Azure AI Speech

A Microsoft também revelou, no Ignite 2023, sua ferramenta de conversão de texto em fala, o Azure AI Speech. Esta ferramenta é capaz de criar avatares deepfake convincentes.

Agora, na visualização pública, os usuários podem gerar vídeos realistas enviando vídeos e imagens e escrevendo os diálogos. Este sistema será benéfico no treinamento de assistentes virtuais e vídeos.

No entanto, existe potencial para uso indevido, o que levanta preocupações éticas sobre a ferramenta. Isto explica por que a Microsoft limitou o acesso inicial a avatares pré-construídos para assinantes do Azure, mitigando assim o risco.

O Copilot da Microsoft está agitando a indústria de tecnologia, ademais, tem potencial para redefinir a forma como as empresas usam IA para interação. Cada produto Copilot aborda alguns desafios específicos à medida que a Microsoft continua a ampliar os limites que a IA pode alcançar.