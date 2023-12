Microsoft lança o aplicativo Copilot com uma experiência fluida para usuários Android

Em uma iniciativa da Microsoft que promete uma experiência melhor para os usuários, a gigante da tecnologia lançou um aplicativo dedicado, o Copilot para Android.

Isso marca o início de uma nova era de interações impulsionadas por inteligência artificial. O novo aplicativo está disponível na Google Play Store e representa o compromisso da Microsoft em disponibilizar tecnologias de IA para todos.

Agora, você não precisará do aplicativo móvel Bing, com acesso direto ao Copilot disponível.

O aplicativo Copilot no Android, que já está em operação há uma semana, replica as mesmas funções do ChatGPT. Portanto, os usuários têm uma ampla variedade de recursos para acessar no aplicativo dedicado.

Por exemplo, você pode criar imagens geradas por IA usando o DALL-E 3, além de aproveitar o poder do chatbot para criar conteúdo para documentos ou e-mails facilmente.

O mais importante é que você pode ter acesso ao sofisticado GPT-4 por meio deste aplicativo. Isso destaca a nova ferramenta, uma vez que o acesso à maioria desses recursos normalmente exige que os usuários paguem um valor premium pelo processo convencional.

O Copilot no Android possui uma interface amigável e intuitiva – uma experiência envolvente e suave aguarda seus usuários.

Recentemente, a Microsoft renomeou seu Bing Chat para Copilot

Essa jogada estratégica da Microsoft segue sua recente renomeação do Bing Chat para Copilot. Isso mostra como as tecnologias de IA evoluem rapidamente no ecossistema tecnológico.

Atualmente, os usuários do iPhone ainda podem usar o aplicativo Bing para acessar os recursos do Copilot.

Lançado inicialmente no início deste ano como parte do mecanismo de busca Bing, a interface semelhante ao ChatGPT incorporada nos resultados da pesquisa evoluiu para o Copilot. Isso explica que a Microsoft não está medindo esforços para marcar seus recursos de chat. O Copilot agora tem seu domínio dedicado, oferecendo uma experiência única aos usuários.

Enquanto os usuários do Android ficarão satisfeitos com a inovadora variedade de recursos no aplicativo Copilot, os entusiastas do iOS aguardam sua vez.

Embora uma versão para iOS do Copilot não esteja atualmente disponível, os insiders da indústria especulam que é apenas uma questão de tempo antes que os usuários da Apple obtenham o mesmo tipo de experiência.

O que o aplicativo Microsoft Copilot oferece aos usuários?

O aplicativo Copilot para Android oferece até três estilos de conversação para respostas: Criativo, Equilibrado e Preciso.

Essa abordagem o torna adequado para diferentes tipos de usuários, aprimorando a experiência geral durante a conversa. O aplicativo vai além das interações básicas, resolvendo problemas matemáticos e auxiliando estudantes em seus projetos e tarefas de casa.

A interface aprimorada do aplicativo Copilot oferece a capacidade de acomodar várias formas de dados e fornecer entradas por voz. Os usuários podem fazer upload de imagens, além de fornecer entradas de texto.

Dentro de uma semana após seu lançamento, o aplicativo Copilot da Microsoft registrou mais de 5.000 downloads na Google Play Store.