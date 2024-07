Microsoft na China proíbe Android e pede que funcionários mudem para iPhone

Por meio de um memorando interno divulgado no início desta semana, a Microsoft informou aos seus funcionários na China que em breve proibirá os dispositivos Android no escritório.

Assim, todos os funcionários terão que mudar para um iPhone até setembro de 2024. A boa notícia é que a substituição será fornecida pela própria Microsoft.

A Microsoft foi atingida recentemente por múltiplas violações de dados que colocaram sua segurança em questão. Um relatório mordaz sobre suas ineficiências de segurança do governo dos EUA adicionou insulto à injúria, forçando a empresa a tomar essa medida drástica.

A Microsoft está planejando proibir seus funcionários na China de usar dispositivos Android para fazer login em sua rede corporativa. Dessa maneira, toda a equipe da Microsoft China terá que migrar para iPhones até setembro de 2024.

A atualização de política se deu por meio de um memorando interno da Microsoft. A empresa enviou a carta aos funcionários da empresa na China e esta foi trazida à tona pela primeira vez por uma reportagem da Bloomberg.

De acordo com o relatório, essa medida faz parte da nova Iniciativa Futuro Seguro da Microsoft — uma série de medidas tomadas pela empresa para melhorar a segurança dentro da organização.

Várias violações de dados uma após a outra, junto com um relatório do governo dos EUA que chamou a atenção para as práticas ineficazes de segurança cibernética da empresa, forçaram a Microsoft a seguir esse caminho. Além disso, o Congresso dos EUA baniu o Copilot dos dispositivos da equipe há apenas alguns meses.

Outra razão para essa mudança drástica de política é a indisponibilidade do Google Play Store na China. Dessa maneira, os funcionários ficam forçados a depender das lojas de aplicativos da Xiaomi e da Huawei, para o desgosto da empresa de tecnologia.

Por outro lado, a Apple App Store funciona perfeitamente bem no país, o que a torna uma alternativa adequada para a empresa e sua força de trabalho na China.

Como essa mudança será implementada pela Microsoft?

Como a proibição do Android pela Microsoft na China deve afetar centenas de funcionários, a empresa assumiu a responsabilidade de realizar o processo sem problemas.

Para começar, todos os funcionários da empresa com um smartphone receberão um iPhone 15 da própria empresa. Isso é louvável, embora fanboys do Android argumentem que até mesmo um telefone Android básico de US$ 200 supera o iPhone 15 quando se trata de tela e duração da bateria.

Em seguida, cada unidade da Microsoft terá um local dedicado onde os funcionários poderão retirar seus novos dispositivos. Ao usar o novo dispositivo, a equipe também deverá a instalar o gerenciador de senhas Microsoft Authenticator e o aplicativo Identity Pass.

Vale a pena notar que uma mudança semelhante também deve ocorrer na filial da Microsoft em Hong Kong. Além disso, a Microsoft, em maio deste ano, pediu a seus funcionários na China que considerassem se mudar para fora do país.

Em outras notícias

Embora a Microsoft não acredite que os fabricantes de telefones chineses, como Huawei e Xiaomi, sejam capazes de oferecer um ambiente de trabalho seguro para seus funcionários, ela continua a apoiar a China em um momento em que a maioria das empresas americanas está dando as costas a ela.

Por exemplo, a OpenAI recentemente baniu o acesso de API aos seus modelos de IA na China. A proibição entrou em vigor em 9 de julho. No entanto, a Microsoft não seguirá os passos da OpenAI.

Um porta-voz da empresa disse que não houve nenhuma mudança nas ofertas do Azure OpenAI Service da Microsoft na China. Portanto, clientes qualificados no país continuarão a ter acesso por meio de modelos implantados fora da região.

O porta-voz também acrescentou que, embora a Microsoft seja uma grande investidora na OpenAI, esta ainda é uma empresa independente que toma suas próprias decisões, sem relação com a empresa.