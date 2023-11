Microsoft pode “podar” serviços de IA generativa para usuários excessivos

A Microsoft fez recentemente uma alteração silenciosa nos termos e condições dos seus serviços online para adicionar um aviso de que poderá restringir o acesso de utilizadores “excessivos” aos seus serviços generativos de IA.

A mudança no idioma jurídico da gigante da tecnologia foi descoberta pelo site Cloudy With A Chance Of Licensing. Trata-se de um observador de licenças com foco no licenciamento da Microsoft.

Os termos atualizados não especificam exatamente o que seria “uso excessivo” e quanto o uso dos serviços de IA da Microsoft é aceitável.

O documento não oferece nenhum esclarecimento sobre as restrições exatas que a Microsoft irá impor ou quanto tempo elas durarão.

Todavia, o documento de termos e condições diz: “O uso excessivo de um Serviço de IA Generativa da Microsoft pode resultar na limitação temporária do acesso do Cliente ao Serviço de IA Generativa da empresa”.

No entanto, isso é tudo o que o documento diz sobre a potencial restrição de acesso de usuários excessivos. A imprecisão deixa muitas questões sobre como exatamente a Microsoft planeja limitar seus serviços generativos de IA.

Restrições de outros fornecedores pode dar sinais

Todavia, outros fornecedores de IA como a OpenAI já impuseram restrições de utilização, o que pode oferecer algumas pistas. Por exemplo, a API da OpenAI tem taxa limitada por limites de solicitação e limites de gastos que variam dependendo dos níveis de uso.

Só para exemplificar, aqueles que usam o nível gratuito da API estão limitados a 3 solicitações por minuto e 200 solicitações por dia. Enquanto isso, os usuários do nível 5 desfrutam de limites de solicitação mais altos – 10.000 solicitações por minuto e sem limite de solicitações diárias.

Um número excessivo de solicitações de uma única pessoa ou organização pode paralisar a API de todos os outros, explica um documento da OpenAI sobre limites de taxas.

Os termos de serviço da OpenAI também afirmam que se for considerado que um usuário “não está usando o nível gratuito de boa-fé”, a empresa pode começar a cobrar taxas padrão ou até limitar seu acesso ao serviço.

Da mesma forma, o termo de serviço do gerador de imagens de IA Midjourney inclui uma cláusula que afirma que a empresa tentaria oferecer razoavelmente acesso ilimitado aos seus serviços.

No entanto, a Midjourney reserva-se o direito de aplicar limites de tarifas para evitar interrupções ou problemas de qualidade para outros usuários.

Um sinal de potenciais gargalos nas arquiteturas de IA da Microsoft

O fato de a Microsoft precisar limitar o acesso de usuários “excessivos” pode sugerir gargalos nas arquiteturas de IA da empresa.

Os usuários que atualizam o Windows para começar a usar seus novos AI Copilots podem ter que lidar com um serviço abaixo do ideal. Isso pode ocorrer devido à degradação do desempenho causada por uma sobrecarga dos sistemas da Microsoft. Isso, por sua vez, poderia dissuadir os usuários de usar os serviços de IA da empresa no futuro.

A outra razão provável por trás da limitação é simplesmente que a Microsoft pode estar tentando reduzir seus custos.

A empresa já havia alertado os usuários que ampliar sua infraestrutura de IA baseada em nuvem seria um negócio caro. As GPUs necessárias para alimentar os sistemas de IA são responsáveis ​​pela maioria dos custos, juntamente com os elevados requisitos de energia.

Durante sua teleconferência de resultados em 24 de outubro, a empresa revelou que suas despesas de capital no primeiro trimestre de 2024 atingiram US$ 11,2 bilhões. Parte desta soma foi consumida pelos investimentos da Microsoft no dimensionamento da sua infraestrutura de IA, afirmou a gigante tecnológica.